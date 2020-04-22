趙天麟批敦睦支隊長陳道輝「哭哭啼啼不是男子漢」　國民黨怒了：八股觀念





▲國民黨批評民進黨把八股觀念強加在基層國軍身上。（圖／翻攝自國民黨臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，敦睦艦隊支隊長陳道輝22日接受電話備詢時語帶哽咽，結果遭到民進黨立委趙天麟痛批，「剛剛艦隊長講得哭哭啼啼的，他不是男子漢。」對此，國民黨22日晚間怒嗆民進黨「八股觀念強加在基層國軍身上。」

陳道輝22日用電話備詢時表示，自己要表達對全體國人還有社會造成如此重大不安，表達個人最深切的歉意，也要對支隊全體744員官士兵學生，還有他們的家屬鞠躬道歉，「我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情。」

陳道輝也說，身為軍人，「我們寧可死在海上、死在船上，我也不可能讓病毒去危害我們本來就應該保護的國人，和所有我們最親愛的家人。」

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉，支隊長陳道輝（右）與帛琉社區文化部部長合影。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

但趙天麟認為，陳道輝根本是在避重就輕，海軍連「隱匿」兩個字都不敢講，5個人發燒卻只回報了4個就是隱匿。另外，針對陳道輝語帶哽咽的舉動，趙天麟批評，「講得哭哭啼啼的，他不是男子漢」，因為真正的男子漢就是要面對問題、解決問題。

趙天麟嗆陳道輝哭哭啼啼、不是男子漢的言論，讓國民黨22日晚間強調，「國民黨強力譴責民進黨，哭哭啼啼就不是男子漢，這種八股觀念，強加在我們的基層國軍身上，軍人在前線為國人流血，為什麼不能流淚？」

▲立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

「請民進黨政府停止對基層官兵的獵巫行動！確保國軍戰力，讓全國能過平安渡過此次疫情才是本務！」國民黨表示，基層官兵站在防疫的最前線，疫情爆發初期，全體國軍投入防疫工作，兢兢業業全民都看在眼裡，防疫的成果，是軍民共同努力的成果。

國民黨指出，敦睦艦隊事件爆發後，總統蔡英文第一時間出面批評國軍，要求國軍道歉檢討，把肩負三軍統帥的責任推得一乾二凈，直至今日才承受不住輿論壓力，出面道歉，充分證明蔡英文政府的行事作風就是「有功從高層開始獎勵，有過從基層開始處罰！」

最後，國民黨痛批，民進黨一面開記者會道歉，一面侮辱國軍、推卸責任，兩面手法只為算計，不為全民。呼籲民進黨立刻停止對基層官兵的獵巫行動，並且進行第一線作戰部隊的普篩，確保國軍戰力，讓全國能過平安渡過此次疫情。

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