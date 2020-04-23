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民進黨南投縣黨部主委改選掀風暴　立委羅美玲突拋聲明退出

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▲▼民進黨南投縣黨部主委改選號次抽籤前，不分區立委羅美玲，突發表聲明退出主委選舉。（圖／翻攝自羅美玲臉書）

▲▼立委羅美玲退出民進黨南投縣黨部主委選舉。（記者張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

民進黨南投縣黨部23日舉辦黨職改選號次抽籤，登記參選主委的不分區立委羅美玲，突發出「退選聲明」。羅美玲聲明中強調，參選是為了增進民眾福祉，而非權力之爭，希望她的退出，能讓黨內同仁放棄個人本位立場，停止互相攻擊，尤在疫情嚴峻之際，大家更能團結一致，贏得人民的支持與肯定。

民進黨南投縣黨部主委、全國黨代表及縣代表等3項黨職改選作業，17日受理登記截止，除全國黨代表應選5人同額，縣代表應選34人則有42人登記。黨部主委選舉，有立委羅美玲、水里鄉長陳癸佑及草屯鎮代簡百聰等3人登記參選。

黨部23日上午依照選舉作業流程，進行參選人號次抽籤作業，參選主委的3人都未到場，由現任主委蘇昱誠代抽籤，1至3號號次依序為簡百聰、羅美玲及陳癸佑，於5月24日進行投票。

▲▼民進黨南投縣黨部主委改選號次抽籤前，不分區立委羅美玲，突發表聲明退出主委選舉。（圖／翻攝自羅美玲臉書）

在號次抽籤作業前，黨部突收到羅美玲來電告知退出選舉。主委蘇昱誠表示，雖能體諒羅美玲為內部和諧退出選舉，但大家還是覺得十分錯愕，羅美玲已通過資格審查，依黨部相關選舉辦法規定，她就算聲明退選，也無法改變已成為候選人的事實。

羅美玲聲明指出，自參選黨部主委以來，從未批評對手或有任何的攻擊文宣，很遺憾的是卻一再受至抹黑及攻擊，讓黨的團結形象受到嚴重考驗，這絕非她參選的初衷及民眾之福。黨內人才濟濟，不差她一人，也希望能隨她的退出，能讓主委之爭能停歇、落幕。

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