再增8人解隔離！國內確診累計428例「康復264人」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮終新今（24）日公布，國內再增一例磐石艦軍人確診，累積428例個案，但也有好消息，今日再增8人解除隔離，總計痊癒者已經有264人。

中央流行疫情指揮中心表示，國內昨(23)日新增1,028例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計59,026例(含56,308例排除)，其中428例確診(今日新增案428)，分別為343例境外移入，55例本土病例及30例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，264人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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指揮中心指出，全球累計2,732,708例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國880,610例、西班牙213,024例、義大利189,973例、法國185,023例及德國148,046例為多；病例中189,897例死亡，以美國50,244例、義大利25,549例、西班牙22,157例、法國21,856例及英國18,738例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。