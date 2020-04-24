呷哺呷哺旗下「湊湊火鍋」　武漢外業績恢復超八成

▲湊湊火鍋。（圖／翻攝湊湊火鍋茶憩官方微博）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情和緩，中國大陸餐飲業也逐漸復甦，台企「呷哺呷哺」旗下的網紅餐飲「湊湊火鍋」近日公布營業數據，除武漢門店外，整體業績已恢復至疫情前的八、九成，遠高於中國大陸餐飲業平均水準。

湊湊火鍋創立於2016年，是呷哺呷哺旗下的中高價位火鍋品牌，以精制火鍋和奶茶的組合，在實體門店佈局上，往往會看到在湊湊火鍋的門市旁，會有一家湊湊茶憩店。成立三年半，湊湊已迅速擴店至102家，去年年營收達12億元（單位：人民幣，以下同），佔上市公司呷哺呷哺（00520.HK）收入的19.9%。

《澎湃新聞》近日就復工情況專訪湊湊火鍋CEO張振緯，他表示，疫情最嚴重的時候曾關閉60%的門店，剩下的門店持續營業，是為了服務大眾，「2月份對我們來說壓力還是挺大，沒有生意，員工的開支和房租等各方面的壓力都特別大雖，還有已經進好的原材料需要消耗掉，非常費勁。」

▲除武漢門市外，湊湊整體業績已恢復八九成。（圖／翻攝湊湊火鍋茶憩官方微博）

至於湊湊火鍋是否像其他大陸餐飲一樣，也在這段時間加強外送業務。張振緯指出，外賣其實並非該品牌主打，「湊湊它是一個非常注重消費體驗的品牌，我們賣的是『體驗』，外賣很難體現消費場景。」

他坦言，外賣業務尚處於摸索階段，「外賣對我們來說不是一加一大於二的概念，它只是附屬出來的延伸。疫情的時候做外賣不是一定要賺多少錢，很重要的一點是要藉由外賣服務的實客戶的需求，某種程度上也能協助消耗已進貨的原材料。」

中國飯店協會4月初進行市調，接受調查的5400多個門店中，有超過9成的業者營業額不到去年同期的50%；超過9成的門店客流量不足去年同期的一半。