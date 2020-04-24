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移工逃跑原因很洋蔥…「老公病危」她含淚投案…回印尼卻見不到最後一面

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▲阿敏為了返國照料病重夫主動到移民署投案，但最後仍無緣見丈夫最後一面（圖／記者邱中岳翻攝）

▲阿敏為了照料病重夫主動到移民署投案，返國前還與丈夫視訊，但最後仍無緣見丈夫最後一面（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

移民署日前擴大辦理自行到案，其中1名印尼籍看護因爲了賺錢照顧在印尼的「重症丈夫」，原本打算失聯繼續拼經濟，但聽聞丈夫病情加重，所以選擇自行投案罰款2千元，最後由專勤隊人員協助返國，但丈夫最後仍不敵病魔離世。

移民署表示，辦理失聯移工自行到案，其中1名印尼籍看護阿敏（化名），為了賺錢照料「重症丈夫」，所以選擇來台賺錢，但因爲了支付龐大醫藥費，所以2016年選擇落跑失聯，繼續留在台灣賺錢。

孰料，阿敏得知在印尼的丈夫病情加重，為了想趕回印尼，透過朋友得知移民署正在辦理投案，移民署了解狀況後開罰最低的2千元罰款，移民署也協助阿敏上網訪價購買便宜機票，再由專勤隊人員協助阿敏搭機返國。

殊不知阿敏離台前，還用電話與丈夫視訊表示要回國了，但丈夫因不敵病魔在阿敏返國當天過世，阿敏也無緣見到丈夫最後一面，最後只能在印尼處理丈夫後事。

移民署指出，配合政府防疫政策，推動「逾期停(居)留外來人口擴大自行到案專案」，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。

移民署也說到，專案實施迄今已查處失聯移工1,413人、非失聯移工661人逾期停(居)留外來人口，共計2074人到案。

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