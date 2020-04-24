陸衛健委：武漢重症患者剛剛「清零」　現存確診剩47例

▲大陸國家衛建委24日下午舉辦疫情防控新聞發布會。（圖／取自人民日報）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家衛健委今天下午召開例行發布會，衛建委發言人米鋒指出，根據他剛剛得到的消息，「隨著最後1例重症患者新冠肺炎治愈，今天武漢重症病例實現清零。」也就是說，目前武漢仍在治療中的47例確診均為輕症以下，且湖北其他城市的現存確診數也已經「清零。」

另據湖北省稍早通報，4月23日0—24時，湖北省新增新冠肺炎確診病例0例，無境外輸入病例，危重症降至0例。在此之下，現有疑似病例數、當日新增數、當日排除隔離人數、集中隔離人數均為0。





▲武漢於4月8日解除封城。（圖／路透社）

綜上所述，若以現存確診數來判別，湖北現存47例，在31個省市區中排名第7，少於黑龍江（430）、上海（87）、內蒙古（85）、北京（61）、山西（55）、廣東（49），也少於香港的332例。惟以累計確診數來看，湖北省6萬8128例最多。

從全大陸範圍來看，國家衛健委通報，4月23日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例6例，其中2例為境外輸入病例，4例為本土病例（黑龍江3例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入疑似病例（上海2例）。

當日新增治愈出院病例50例，解除醫學觀察的密切接觸者607人，重症病例減少6例。境外輸入現有確診病例769例（含重症病例32例），現有疑似病例17例。累計確診病例1618例，累計治愈出院病例849例，無死亡病例。

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