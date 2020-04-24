LIVE／1988全年無休！龔明鑫率經濟部、財政部解決「紓困疑難雜症」





▲政委龔明鑫。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌指定政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，每天召開記者會，向外界說明紓困最新進度。龔明鑫24日下午三點將與經濟部、財政部合體召開記者會，針對「1988疑難雜症解決」回應相關議題。《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院將於24日下午三點召開行政院紓困振興方案「1988疑難雜症解決」記者會，龔明鑫、經濟部次長曾文生、財政部務長阮清華出席。預計將向民眾說明1988專線相關問題，同時也將回應最新紓困時事議題。

為因應新冠肺炎疫情的衝擊，經濟部成立「1988紓困振興專線」，全年無休提供民眾及企業即時性的諮詢服務。經濟部指出，「1988紓困振興專線」為免付費專線，民眾或企業以手機或市話直接撥打1988即可接通客服專員，可提供各部會紓困振興措施諮詢服務，並可協助轉接各部會業務專責窗口；且1988目前配置30席電話客服、10席文字客服，亦提供英文服務，服務時間為每日上午8時30至下午6時30分，全年無休。

經濟部提到，希望透過單一專線1988的服務，讓有紓困需求之民眾及企業，不必多方查找網站資訊，就可以「方便一點」獲得清楚訊息，而客服中心也會後續協處或追蹤民眾及企業需求。