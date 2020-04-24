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武漢染疫住院99天「全身發黑」！黑臉醫師腦出血　悲慘病況曝光

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▲▼武漢染疫臥床99天「皮膚變黑」！泌尿科醫師腦出血再插管　悲慘病況曝光。（圖／翻攝微博）

▲武漢染疫臥床99天，泌尿科醫師「皮膚變黑」！（圖／翻攝微博，下同）

記者許力方／綜合報導

武漢2名醫師易凡、胡衛鋒為確診新冠肺炎重症患者，經2個月的治療被救回一命，未料他們全身多器官受損，過程中使用抗生素，導致「皮膚發黑」，看起來變了一個人，震驚社會！如今泌尿外科副主任胡衛鋒雖然脫離呼吸器，臥床99天，身體仍虛弱，且開始出現腦出血狀況，情況危急。

根據中日友好醫院微信，胡衛鋒醫師1月底確診感染，病情迅速發展，2月7日轉入肺科醫院加護病房（ICU）實施「人工肺」（ECMO）治療，3月2日因病情危急，轉診至中日友好醫院在同濟醫院中法新城分院的ICU，多重器官功能受損，且繼發感染嚴重，造成呼吸衰竭，當時院方給予多黏菌素B等抗生素藥物治療，一直到3月22日撤下ECMP，4月11日拔除氣管切開套管，可以正常說話。

▲▼武漢染疫臥床99天「皮膚變黑」！泌尿科醫師腦出血再插管　悲慘病況曝光。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢染疫臥床99天「皮膚變黑」！泌尿科醫師腦出血再插管　悲慘病況曝光。（圖／翻攝微博）

▲胡衛鋒腦出血再插管，悲慘病況曝光。（圖／翻攝微博）

據悉，大多數患者使用多黏菌素B這種抗生素藥物後，都會在頭面部、頸部、四肢等部位出現色素沉澱現象，使得皮膚顏色變深，停止用藥後，皮膚發黑的情況就會逐漸消退、恢復正常。

媒體報導，胡衛鋒3月30日就可以正常交流，易凡則是4月3日可以自主站立；胡衛鋒的同學4月20日受訪時也表示，他的病情在慢慢恢復中，且醫生說，等他病好了，皮膚顏色也會慢慢恢復。未料4月23日同濟醫院急診急重症醫學科主任李樹生指出，胡衛鋒22日晚間出現腦出血，情況不好；院方也證實，他確實因腦出血再度插管。

李樹生曾在4月20日的採訪中指出，胡衛鋒脫離呼吸器已經10天，現在雖然還需要小流量的鼻導管吸氧，但呼吸的問題都在慢慢康復中，遺留了一個腎臟的損害，間斷給予透析治療，每2天做一次。因為患者已經臥床99天，身體虛弱，除了可以坐起身，暫時還不能下床站立，且心裡也有障礙，「他會不停地跟查房醫生說話。」

胡衛鋒感染新冠肺炎後，病情迅速危及生命，李樹生指出，整體看起來，他的病情一天天好轉中。醫界則認為，胡衛鋒出現腦出血狀況，主要考慮是凝血功能出現問題，為重症患者後期常見病症，因肝是產生凝血因子的工廠，肝功能不好，凝血因子就會產生障礙。

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