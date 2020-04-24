　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

給選民紅包+白米遭控「假行善真賄選」！連任議員吳銘賜無罪…關鍵原因曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議員吳銘賜遭檢方指控「假行善，真賄選」，高雄地院24日判無罪 。（資料照／記者洪正達攝）

記者洪正達、陳羿妏／高雄報導

高雄市台灣團結聯盟黨議員吳銘賜2018年遭檢方認為涉嫌「假行善，真賄選」，大選宣傳期間以發放紅包、白米等照顧弱勢行為藉機拉票，依涉《投票行賄罪》將他起訴，不過24日判決結果出爐，高雄地院認為吳銘賜是與一名善心人士洪水珍一起進行發放物資，查證後並無檢方指控之事項，因此判無罪。

檢方起訴指出，吳銘賜為求連任第3屆市議員，在2018年大選當年的6、7月間到高雄市小港區洪姓選民家中，親自交付賄選紅包4000元請求投票支持；同年5至10月間到另一名邱姓選民家中吳銘賜先透過不祥人士交付紅包1000元後，吳本人再給2包白米、印有競選文宣藥布，默示請求投票支持，有違反《選舉罷免法》的投票交付賄絡罪嫌。

判決指出，洪姓選民領有中度身心障礙證明，且調查過程陳述、理解力雖不佳，但有提及收受紅包一事與「第三人洪水珍」有關，且吳銘賜並沒有請託拜票；邱姓選民則表示，的確有收到紅包、白米，但吳銘賜沒有交付也無拜票。

法院再進一步調查後，洪水珍確實在2018年8月10日分別捐贈洪、邱選民紅包及白米，而洪水珍自2012年起便以「水珍伯愛心餐」名義，長期從事慈善愛心捐款、捐贈便當活動。

2018年8月10日洪水珍發起探訪小港區、旗津區多戶弱勢家庭，並捐贈紅包、白米等活動，又因吳銘賜為「長期捐贈白米者」，吳的服務處離「水珍伯愛心餐」服務地點相近，洪水珍號召吳銘賜一同參與訪視弱勢家庭。

法官認為，訪視當天行程人數眾多，且有攝影師陪同錄影拍攝，訪視對象也不限於吳銘賜選區的居民，過程中「無人拜票請託」，另外洪水珍發放的紅包、白米等物資皆非偶然刻意行為，是持續其長年行善的行為，確認吳銘賜並無檢方所說的投票行賄罪，高雄地院最終判吳銘賜無罪。


►欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

被倒債又挨拳頭　水產商「發奮圖強」學改槍…擁4長8短：見一個轟一個

民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

「媽！救我」憂兒子遭綁　糊塗婦人報警才知兒子在家呼呼大睡

給選民紅包+白米遭控「假行善真賄選」！連任議員吳銘賜無罪…關鍵原因曝

桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

快訊／苗栗頭屋老田寮溪婦在水面載浮載沉　警消救起送醫

清寒少女貌似郭雪芙　慘遭建築「色」計師分飾2角奪初夜

亂傳海軍確診者台南足跡　無辜商店慘中槍...3造謠者送辦

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

被倒債又挨拳頭　水產商「發奮圖強」學改槍…擁4長8短：見一個轟一個

民眾捐獻救罕病兒…麥當勞基金會志工「挑中獎發票暗槓」　8年爽污500萬　

「媽！救我」憂兒子遭綁　糊塗婦人報警才知兒子在家呼呼大睡

給選民紅包+白米遭控「假行善真賄選」！連任議員吳銘賜無罪…關鍵原因曝

桃園平頭男隨機強押國中女生企圖性侵　逃竄楊梅掉落稻田落網

快訊／苗栗頭屋老田寮溪婦在水面載浮載沉　警消救起送醫

清寒少女貌似郭雪芙　慘遭建築「色」計師分飾2角奪初夜

亂傳海軍確診者台南足跡　無辜商店慘中槍...3造謠者送辦

人行續做2384億定向MLF　同步降息20基點助民間企業

御姊愛／一紙聲明捲起反豬巨浪？周揚青分手信完整分析

企聯女壘／新力旺旺獅、台北台產　爭隊史首座冠軍

黑狗趴坐車頂兜風引網友熱議　狗主人：是受過訓練的

不爽新莊角頭...曾押走痛扁友人　醉男忠孝東路狂轟6槍

Toyota「油電4驅跨界鴨」Yaris Cross亮相　土豪金車色超搶眼！

亮･珠寶／水滴戒竟是蛇首造型　Boucheron意象設計怎搭都美

黑鄉蛻變「五心重鎮」！圈出北市起漲區　1800萬起可住新古電梯房

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

社會熱門新聞

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

深夜騎車見移動陰影　女騎士嚇壞報案

快訊／桃園大園「光頭之狼」凌晨楊梅落網

新北女北捷揮菜刀　上銬走出警局

單親媽酒店養兒騙擺攤　3000元房租成最後稻草

偷發票8年兌獎500萬元無人知　20萬交保

2歲童遭生父反覆凌虐母冷眼旁觀

即／三民高中捷運站驚傳狂女「揮舞菜刀亂吼」

快訊／高雄氣爆釀32死！二審結果出爐

情侶一氧化碳中毒雙死　房東為省8千下場慘

【少龍淫亂仙女班】武肺神棍遭爆性醜聞　少龍首度正面回應

快訊／國道1號嚴重事故！遊覽車衝對向車道

「要給你死啦！」北市街頭連開6槍15秒影片流傳

到校領畢業證書　高職妹送導師罐頭塔

更多熱門

相關新聞

韓國瑜接中常委「打韓悍將」黃文益開酸：再次凸顯這件事

韓國瑜接中常委「打韓悍將」黃文益開酸：再次凸顯這件事

高雄市長韓國瑜答應接下國民黨中常委一職，同時表示「讓南部聲音被聽見」，不過這句話聽在高雄市議員黃文益耳朵當中，卻酸了一句「狠狠打臉國民黨」，因為黃文益想問國民黨有如此的不重視南部嗎？韓國瑜如此的無心市政，又如何能反應南部聲音給國民黨高層聽到呢 ？

高雄涉貪議員慢性病纏身　裁定停押

高雄涉貪議員慢性病纏身　裁定停押

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

陳致中告發韓國瑜內亂外患罪　檢簽結

陳致中告發韓國瑜內亂外患罪　檢簽結

賴文德逃過賄選罪　收賄罪逃不掉

賴文德逃過賄選罪　收賄罪逃不掉

關鍵字：

台灣團結聯盟黨吳銘賜高雄市議員

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面