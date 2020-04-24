給選民紅包+白米遭控「假行善真賄選」！連任議員吳銘賜無罪…關鍵原因曝

▲高雄市議員吳銘賜遭檢方指控「假行善，真賄選」，高雄地院24日判無罪 。（資料照／記者洪正達攝）

記者洪正達、陳羿妏／高雄報導

高雄市台灣團結聯盟黨議員吳銘賜2018年遭檢方認為涉嫌「假行善，真賄選」，大選宣傳期間以發放紅包、白米等照顧弱勢行為藉機拉票，依涉《投票行賄罪》將他起訴，不過24日判決結果出爐，高雄地院認為吳銘賜是與一名善心人士洪水珍一起進行發放物資，查證後並無檢方指控之事項，因此判無罪。

檢方起訴指出，吳銘賜為求連任第3屆市議員，在2018年大選當年的6、7月間到高雄市小港區洪姓選民家中，親自交付賄選紅包4000元請求投票支持；同年5至10月間到另一名邱姓選民家中吳銘賜先透過不祥人士交付紅包1000元後，吳本人再給2包白米、印有競選文宣藥布，默示請求投票支持，有違反《選舉罷免法》的投票交付賄絡罪嫌。

判決指出，洪姓選民領有中度身心障礙證明，且調查過程陳述、理解力雖不佳，但有提及收受紅包一事與「第三人洪水珍」有關，且吳銘賜並沒有請託拜票；邱姓選民則表示，的確有收到紅包、白米，但吳銘賜沒有交付也無拜票。

法院再進一步調查後，洪水珍確實在2018年8月10日分別捐贈洪、邱選民紅包及白米，而洪水珍自2012年起便以「水珍伯愛心餐」名義，長期從事慈善愛心捐款、捐贈便當活動。

2018年8月10日洪水珍發起探訪小港區、旗津區多戶弱勢家庭，並捐贈紅包、白米等活動，又因吳銘賜為「長期捐贈白米者」，吳的服務處離「水珍伯愛心餐」服務地點相近，洪水珍號召吳銘賜一同參與訪視弱勢家庭。

法官認為，訪視當天行程人數眾多，且有攝影師陪同錄影拍攝，訪視對象也不限於吳銘賜選區的居民，過程中「無人拜票請託」，另外洪水珍發放的紅包、白米等物資皆非偶然刻意行為，是持續其長年行善的行為，確認吳銘賜並無檢方所說的投票行賄罪，高雄地院最終判吳銘賜無罪。



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