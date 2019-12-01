陳致中告發韓國瑜內亂外患罪　高雄高分檢認證「未支持一國兩制」簽結

▲今年3月陳致中按鈴提告韓國瑜觸犯外患罪。（資料圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在今年3月份出訪大陸拚經濟，不過途中卻拜會了香港中聯辦官員、國台辦主任等，當時遠在台灣的高雄市議員陳致中等人向地檢署直接告發涉嫌「外患罪」，現在檢察官調查後確認韓國瑜表達支持「九二共識」，並不等於支持「一國兩制」，查無不法事證簽結。

今年3月27日，高雄市議員民進黨籍的陳致中、鄭孟洳、前市議員蕭永達以及台南市議員李啟維，針對3月22日在香港密會中聯辦、之後又跟國台辦主任劉結一見面，陳致中認為是「默認」一國兩制，涉嫌外患罪「意圖使中華民國領域屬於他國」。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（資料圖／記者蔡浩祥攝）

陳致中等人告發的這條罪名，管轄區並非是在一審，屬於二審，所以遞狀給高雄高分檢，高雄高分檢調查後認為，兩岸對於九二共識的內涵並不一樣，台灣是「一個中國，各自表述」，韓國瑜跟劉結一見面時說支持九二共識，但無法推斷韓國瑜的意思內涵當中有明顯支持「一國兩制」，至於大陸方面要如何解讀對台政策，則是無礙台灣主權。

同時韓國瑜跟劉結一、香港中聯辦等單位會面，是以「市長」身份，應該無法跟對岸官員「共謀」關於台灣主權的事情，而且國台辦等單位，也並非實行「一國兩制」的核心單位，所以簽結該告發案。

▲今年3月與劉結一會面後被問到「2個月亮誰比較亮」？ 韓國瑜笑回：是2個禿子（資料圖／記者吳奕靖攝）