高市議員賴文德涉賄選判無罪　2個月後…檢起訴主秘任內收賄案

▲高雄市議員賴文德(圖右)9月才從當選無效之訴當中脫身，又遭橋頭地檢署依貪污罪起訴 。（圖／翻攝賴文德臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在競選高雄市長期間，曾經力挺國民黨籍原住民市議員賴文德，去年因為被質疑賄選，遭到橋頭遞檢署檢察官提起「當選無效之訴」，今年九月獲判無罪，不過現在又傳出在擔任高雄市桃源區公所主任秘書期間，利用職務向包商收受賄賂，橋頭地檢署偵查過後，依照貪污治罪條例起訴。

橋頭地檢署偵查後發現：賴文德在2015年6月間起至2018年12月24日止擔任高雄市桃源區公所主任秘書期間，在2016年年農曆年間，賴文德邀約一名林姓包商前往高雄市桃源區住所內，向林姓包商表示接下來仍由其擔任桃源區公所之主任秘書，所以若有意取得桃源區公所招標之水利工程監造案件或設計規劃案件，應於得標後支付工程款總金額1成予自己。

結果林姓包商分別取得桃源區公所分別在2016年1月、2016年4月的工程標案，而賴清德在這兩次標案當中取得14萬以及30萬元的賄款，甚至在2016年8月，還向林姓包商佯稱桃源區代表會出國考察、旅費不足，需廠商贊助相關費用為由云云，向工程公司的劉姓老闆跟林姓包商共取得3萬塊。

▲高雄市議員賴文德9月才從當選無效之訴當中脫身，現在又遭橋頭地檢署依貪污罪起訴 。（圖／翻攝賴文德臉書）

隨後在2016年11年16日，林姓包商又取得桃源區公所一起標案，這次又拿到6萬元，不過雙方卻因為工程進行不順利，林姓包商不願再付剩下的賄款6萬元，避不見面，所以賴文德跟林姓包商周邊的其他人索討，結果引發林姓包商不滿，揚言跟政風室告發，雙方不歡而散。

另外賴文德還有對一名林姓現場工地主任以桃源區內各教會當年度平安夜活動、區長選舉有需求為由，要求營造公司支付賄款5萬元，結果林姓現場工地主任請示公司老闆以後，拿5萬元前往高雄市六龜區一家山海產飯店內，交付該筆5萬元現金。

檢察官還特別在起訴書當中寫到：「賴文德自始均否認犯行，犯後態度不佳、犯罪情節重大，請予從重量刑」。最後以貪污治罪條例當中的收受賄賂罪、於職務上行為要求賄賂罪嫌以及利用職務上機會詐取財物罪嫌起訴。

