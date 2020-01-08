不押了！高雄涉貪議員賴文德「慢性病纏身」　20萬具保停押獲准

▲賴文德因涉貪遭到羈押，因健康惡化，律師法院聲請停押獲准。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議員賴文德被控在擔任桃源區公所主秘任內，涉嫌利用職務之便向廠商索賄62萬元，事後遭橋檢依貪污罪起訴並收押禁見至今，不過目前卻傳出賴在收押期間受糖尿病、腎臟病所苦，且有2次送醫紀錄，賴的委任律師以健康為由聲請停押，橋頭地院裁定賴以20萬元交保，並限制住居、出境、出海。

據了解，賴文德在2015年到2018年擔任區公所主秘期間，曾代理區長一職，而且職務上有權督辦公所發包及請款核銷等作業，他因此利用職務之便向工程包商索賄，檢方收到檢舉後啟動偵查，該案除人證物證明確外，又有支出明細表、帳戶交易明細、通訊對話截圖等佐證下．橋檢認定賴涉嫌利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

橋頭地院當時任定賴文德既身為市議員，又長時間職桃源區公所，在地方上相當有影響力，考量當時的證據資料需有證人說明、解讀下，為避免串證、接觸證人，必須將賴羈押，不過賴在羈押期間曾因糖尿病、慢性腎臟病2度就醫，經國軍左營醫院診斷後認定有住院必要後，橋頭地院2019年11月11日裁准他戒護就醫，直到病情緩和後再返所羈押，不過賴在後續幾次出庭時神色相當憔悴。

賴的委任律師認為賴無串證之虞，考量到若繼續羈押恐將導致失明、洗腎，因此多次向法關聲請請具保停押，橋頭地院在審理時指出，賴文德涉貪案已進入準備程序，且相關文件都已備齊，賴的羈押理由仍存在，不過在考量到賴的身體健抗惡化恐不可逆後，2日裁定他以20萬元具保停押，並限制住居及出境、出海，停押期間需在每天中午12點向高中派出所報到，且不得直接、間接接觸相關證人及其家屬，確保貪汙案能順利進行審理。