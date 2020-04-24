新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測





▲馬 。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎持續防控之時，大陸同時還要防範非洲豬瘟、蝗蟲逼近，現在更有非洲馬瘟。中國農業農村部22日發布通知，要求各地做好非洲馬瘟防範工作，避免疫情傳入。

通知中寫道，泰國從3月底以來多次向世界动物衛生組織(OIE)通報，呵叻府、巴蜀府、春武裡府先後發生非洲馬瘟疫情。最近疫區與大陸邊境直線距離不到800公里，也是周邊國家首度報告發生疫情。

非洲馬瘟是由非洲馬瘟病毒引起的馬屬動物的一種急性傳染病,通過庫蠓等吸血昆蟲叮咬傳播,主要症狀為發熱、皮下水腫和病毒血症,嚴重時伴有組織和臟器出血,馬屬動物中馬最易感,病死率可高達95%,騾驢次之。

大陸是OIE認可非洲馬瘟歷史無疫國，據專家分析，大陸國內已檢出非洲馬瘟傳播媒介昆蟲，疫情傳入的風險較高，疫情傳入後的暴露風險高、後果和損失將非常嚴重。

各省級畜牧獸醫部門應採取應對措施，包含對有非洲馬瘟症狀的馬屬動物採集組織樣品以及同群馬屬動物血液樣品，進行採樣送檢。一旦發現馬屬動物出現症狀，或大量發病死亡情況，要立即隔離發病動物、密閉儲存死亡動物，限制同群馬屬動物移動，採樣送中國動物衛生與流行病學中心檢測，並按照快報要求做好疑似疫情報告，進行媒介昆蟲消殺等工作。