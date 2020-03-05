吃貨放心了！農業農村部：牛蛙、鱉等可食用　飛蝗入侵機率低

▲大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹春季農業生產工作情況。（圖／翻攝自新京報）

記者陳政錄／綜合報導

近日因新冠肺炎病毒來源未明，加上前有非洲豬瘟、後有沙漠飛蝗入侵威脅，中國大陸的吃貨們可說是「膽顫心驚。」對此，大陸農業農村部5日明確表示，根據協商，包括中華鱉、烏龜等在內的大多數龜鱉，以及蛙類中的牛蛙和美國青蛙，可以養殖食用。

新冠病毒被指從武漢華南海鮮市場擴散後，大陸打擊「野味」的力度與日俱增，除了非養殖或保護動物管控加強，鱉和蛙類也一度被深圳等地排除在「可食名單」規定外，讓大陸網友擔心再也吃不到香辣牛蛙；但也有人認為，若因為防疫需要，一切犧牲都可以配合。

▲ 牛蛙還能吃 。（圖／翻攝自微博）

為此，大陸農業農村部在今天稍早，由國務院聯防聯控機制召開的記者會上，由漁業漁政管理局局長張顯良等，就春季農產、野生動物食用、生豬產量和沙漠飛蝗等問題，做出說明。

張顯良表示，按照中央今天發布，關於野生動物保護管理的通知，內容明確規定，中華鱉、烏龜等列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》的兩棲爬行類動物，將按照水生動物管理，而牛蛙則在水產新品種列表中。

他進一步指出，除了魚類等水生野生動物不列入禁食範圍外，基於上述物種的管理範圍，「也就是包括中華鱉、烏龜在內的絕大多數養殖龜鱉和蛙類中的牛蛙、美國青蛙兩個引進種可以養殖食用。」

▲沙漠蝗蟲是影響中國農業的新一項風險。（圖／達志影像／美聯社）

另對沙漠蝗遷飛入侵，種植業管理司司長潘文博回應，由於大陸西南邊境有崑崙山脈、喜馬拉雅山脈天然屏障的阻隔，沙漠蝗很難越過高海拔的山脈遷入，寒冷地區一些高濕地區的生態環境和氣候也不適宜沙漠蝗的生存，因此侵入風險很小。即使沙漠蝗遷入，政府也有能力去應對。

畜牧獸醫局局長楊振海補充，豬肉是大多數居民最主要的肉食品，中央政府特別重視這件事，「據監測，能繁母豬存欄連續四個月恢復增長，累計比去年9月份增長了8%，已基本實現到去年底生豬生產止降回升的目標。」

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