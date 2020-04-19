3月以來13起！　陸農業農村部：非洲豬瘟發生風險可能增加





▲今年以來，大陸仍不時爆出非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸農業農村部今天表示，今年3月以來，全國共報告13起非洲豬瘟疫情，一共撲殺1313頭家豬，強調當前「疫情可控」，損失較去年有明顯下降。但農業農村部畜牧獸醫局副局長魏宏陽也坦言，鑒於生產恢復、活動增加，非洲豬瘟疫情發生的風險也有可能增加。

大陸國務院聯防聯控機制今天就春季農業生產，舉行新聞發布會，邀請農業農村部代表出席。

▲豬瘟防疫影響民生物資價格。（示意圖／記者周宸亘攝）

魏宏陽首先指出，今年3月以來，全國共報告13起非洲豬瘟疫情，其中12起涉及家豬、1起涉及野豬，12起疫情一共撲殺1313頭家豬；相比去年同期，共發生24起非洲豬瘟疫情，撲殺24.02萬頭生豬。

因此，他認為，今年非洲豬瘟發生強度和造成的損失都有明顯下降，當前非洲豬瘟疫情可控。但他也提醒，由於非洲豬瘟在31個省市區都發生過，「有較大的污染面」，加上生豬生產恢復發展，相關調運活動也會增加，非洲豬瘟疫情發生的風險也有可能增加。

對於今年度的疫情，農業農村部表示，絕大部分都與法違規調運仔豬有關，所涉及的生豬沒有耳標、動物檢疫證明。因此從4月1日起，相關部門已採取針對性措施，啟動為期60天的專項整治。

對於今年的糧食情況，以及是否受飛蝗影響，農業農村部種植業管理司副司長劉莉華強調，當前中國大陸糧食儲備是充足的，口糧完全自給，米麵隨買隨有。將繼續落實春耕生產各項工作，「今年糧食是能夠實現穩產保供的。」

談到近期國際大豆等物資價格波動，魏宏陽說，這一輪豆粕漲價，主要是業內擔心全球疫情擴散導致物流中斷，屬於心理預期推動下的上漲，實際上當前的國際大豆貿易秩序是正常的。

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