台南鹽水蜂炮開炸武漢肺炎瘟疫退散！　黃偉哲啟炮主炮城

▲台南鹽水蜂炮重頭戲主炮城，8日晚上刺激開炸，市長黃偉哲啟炮主炮城，萬支蜂炮四射讓瘟疫退散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「北天燈‧南蜂炮」，萬眾矚目的台南鹽水蜂炮重頭戲主炮城，8日晚上刺激開炸！鹽水武廟特別打造三座長40尺*寬8尺*高7尺的大型LED花燈炮城，施放180萬支蜂炮，象徵鼠年行大運，今年武廟也獨家販售關聖帝君加持過的艾草平安皂，保佑信眾鼠年平安健康。

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具驅逐瘟疫意涵的鹽水蜂炮，是今年必定如期舉行之盛大民俗慶典，黃偉哲市長偕同立委賴惠員、議長郭信良以及議員李宗翰、劉米山、沈家鳳進行啟炮儀式，期許藉由神明遶境、信眾圍繞神轎沿途施放瘟疫退散！，庇佑台灣國泰民安！

黃偉哲市長指出，今天很高興能夠來到鹽水蜂炮，大家可以看到今天真的是盛況空前，比去年大概多了一倍的人，所以說我們相信鹽水蜂炮，大家都相信關聖帝君的神威顯赫，可以藉著蜂炮來驅逐瘟疫，所以他也相信，也希望也期待藉著鹽水蜂炮能夠把這個武漢肺炎的這個感染趕快把它帶走，讓我們趕快恢復到正常的生活秩序，不過這個疫情先放在一邊，我們光是看到今晚的這麼熱鬧的情形，就知道鹽水蜂炮歷久彌新，能夠讓大家開開心心的過了一個快樂的元宵節。

郭信良議長指出，鹽水蜂炮有歷史的悠久，也有很好的看頭，所以今天的蜂炮可以祝福大家都平安順利，代表台南市議會祝福大家健康快樂、新年行大運。



黃偉哲市長表示，今年蜂炮活動盛況空前，吸引65萬人次到訪，比去年還要多，大家都信奉關聖帝君的神威顯赫，也相信藉由蜂炮可以驅逐瘟疫，期待鹽水蜂炮開炸能夠趕快把武漢肺炎趕走，盡快恢復正常的生活秩序，今晚熱鬧的情形，可見鹽水蜂炮歷久彌新，祝福大家開心度過元宵佳節。

鹽水蜂炮相傳起源於清光緒11年（公元1885年）7、8月間，鹽水地區瘟疫流行不退，當時因醫藥不發達，死者日眾，居民恐慌，祈求關聖帝君解災救難，後來決議迎請神轎於元月13日至15日3天出巡遶境，迎請關聖帝君於元宵夜命周倉將軍為前導，信徒隨神轎沿路燃放爆竹震嚇驅逐瘟神，遶境大街小巷至天明。經過硫磺煙硝洗禮果然去除瘟疫，此後每年元宵節關聖帝君遶境燃放爆竹迎駕助興成為習俗，並流傳迄今。

因深具聲光娛樂效果和觀光魅力，「北天燈‧南蜂炮」名聲不脛而走，成為台灣元宵節兩大盛會，並且和北港犁炮、臺東寒單炮並稱「台灣三大炮」，近年來透過國際媒體報導後，更有了「世界三大民俗慶典之一」、「全球十大最危險祭典之一」、澳洲Get Lost雜誌「全球十大最佳慶典」等頭銜。經交通部觀光局入選「2020-2021年台灣觀光雙年曆『國際級』活動」及2019臺灣小鎮漫遊活動入選臺灣30經典小鎮。鹽水蜂炮的璀燦亮麗，可媲美巴西聞名世界的「嘉年華會」，元宵夜鹽水各商戶隨著神轎遶街施放蜂炮，使整個鹽水古街漫天震響，此起彼落，夜色中天空五光十色，聲光千變萬化蔚為奇觀，是絕無僅有的民俗體驗。

今年市府特邀來自日本水上町台灣事務局的阿部局長賢伉儷、豐橋市政府金村課長、柴田承辦人以及日本產經新聞社的田中記者賢伉儷前來衝蜂炮，並參與文化局的「蜂炮體驗營」親手組裝炮城；豐橋市的傳統「手筒花火祭典」與鹽水蜂炮有異曲同工之妙，金村課長與柴田承辦人專程來臺南體驗鹽水蜂炮，希望以文化傳統祭典與本市深入交流，讓民俗歷史恆久遠永流傳。