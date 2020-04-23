嘉基戶外負壓X光室　有效降低醫療人員感染風險

▲嘉義基督教醫院於急診設計並建置具負壓及消毒系統的戶外X光室，期望能降低院內人流急診醫護感染風險。（圖／嘉義基督教醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著武漢肺炎疫情全球蔓延，為因應未來可能日益增加的民眾就醫X光檢查需求，嘉義基督教醫院於急診設計並建置具負壓及消毒系統的戶外X光室，期望能降低院內人流急診醫護感染風險，同時相關設備也已申請專利中。

嘉義基督教醫院陳明晃副院長指出，經歷過2003年SARS洗禮，大家體認到所有醫療人員是這次防疫戰爭中最重要的角色，需要嚴密保護，一個都不能少。目前全球疫情緊繃，臨床檢查的防疫措施仍然不可鬆懈。放射師幫民眾施作X光檢查拍攝皆為在室內X光室或檢疫帳篷施作，操作X光機的放射師也會與採檢民眾近距離接觸，但萬一患者在過程中咳嗽、打噴嚏可能帶有病毒的唾液或痰液噴濺於相關醫護人員的眼、鼻或防護裝備上，造成醫護人員的感染風險。

為保護民眾就醫及醫護人員安全，嘉義基督教醫院營建工程室特別應臨床同仁的防疫需求，發明戶外負壓X光室，並可自動執行消毒功能，可以有效降低病毒可能的擴散。

嘉基急診部劉中賢主任表示，嘉基急診已設置戶外負壓X光室與採檢室，當民眾至急診就醫且符合疾病管制署相關規範，即會使用相關設備檢查或採檢，設備採取環境安全、病人安全、醫護安全的三全效能設計製作，透過負壓HEPA高效濾網與冷風系統，可以快速有效的降低病毒可能的擴散並兼顧患者舒適度。

封閉型設計讓醫護人員不需要直接接觸到就診民眾，就可以完成檢查工作，降低感染風險，過程中並有監視系統注意室內情形。使用完後以紫外線消毒燈與噴霧系統全區噴灑1:10比例漂白水，減少清潔死角並完成消毒，便於下一次使用。

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