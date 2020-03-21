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嘉基醫療團隊送愛1萬2千公里　西非多哥義診醫療

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▲嘉基遠赴多哥傳愛 義診醫療無障礙。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉基2/17到2/23遠赴西非「多哥」義診傳愛。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

雖然目前全球處於武漢肺炎疫情期間，嘉義基督教醫院團隊仍決定跟隨61年前戴德森醫師「為愛多走一哩路」的腳蹤，遠赴距離臺灣超過一萬兩千公里的西非「多哥」，與其人民分享臺灣的愛心。

多哥人均所得偏低，醫療資源有限，民眾因經濟條件不佳、訊息缺乏，經常有延誤就醫之情形，因此可近且可負擔的醫療資源，及在地化、普及化的衛生教育，都是當地民眾的迫切所需。

由嘉基、士林真理堂、美國生命河靈糧堂、泰國教會及法國華人教會所組成的多哥義診短宣隊，從2/17到2/23進行為期一週的工作。從去年首度探勘經驗得知，當地普遍常見瘧疾、感染性疾病及肌肉骨骼痠痛等問題，因此本次臺灣團隊結合了內、外科及復健科醫師共同合作義診。

▲嘉基遠赴多哥傳愛 義診醫療無障礙。（圖／記者翁伊森翻攝）▲▲　嘉基當地推廣衛生教育，協助偏鄉建置健康小站，並提供血壓計及急救箱等基本設備，希望在社區進行基礎篩檢及護理的工作。（圖／記者翁伊森翻攝）

三場義診服務近四百位民眾，其中婦女及小孩居多，求診原因以呼吸道或腸胃道感染、肌肉痠痛及下背痛為主。針對痠痛症狀較嚴重患者，現場即給予止痛處置或以低週波進行治療，並輔以正確姿勢衛教；另外，也進行瘧疾快篩，發現2名瘧疾確診個案並給予投藥。而嘉基郭英調醫師結合目前籠罩全球的新冠肺炎疫情，介紹病毒傳播方式、如何預防感染及個人衛生防護等，參與民眾反應熱烈，也吸引了當地媒體採訪。

位在首都洛美郊區Kohe的生命河診所由嘉基支持美國生命河靈糧堂共同建立，目前已聘有當地醫療人員進駐，並設有附屬藥房，提供一般婦產與基礎外科服務，未來期望強化內科服務並建立轉診制度，嘉基將給予設備支持及營運建議，並規劃人員教育訓練。此外，嘉基推廣衛生教育，協助偏鄉建置健康小站，並提供血壓計及急救箱等基本設備，希望在社區進行基礎篩檢及護理的工作。

嘉基國際事務部郭威廷主任表示，義診服務的兩個村莊都沒有自來水，也沒有電力供應，孕產婦大多是在家生產，醫療資源相當缺乏。透過與當地同工座談，更能瞭解當地的狀況，期待未來以診所為中心，協助健康小站志工訓練，更強化小站在社區的功能。

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