嘉大千份茶葉蛋鮮奶優格送嘉基　慰勞醫護人員防疫辛勞

▲嘉大合作社感謝醫護人員送上手工茶葉蛋及鮮奶優格至嘉義基督教醫院合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學員生消費合作社，由農學院兼合作社理事主席林翰謙院長率領理監事團隊等6人，前往嘉義基督教醫院與天主教聖馬爾定醫院送上暖呼呼的手工茶葉蛋及濃純鮮奶優格，向第一線醫護人員表示敬意。

▲嘉大林翰謙院長(中)、合作社朱淑玲(右)經理與嘉義基督教醫院院長室周恬弘特助(左)合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大農學院林翰謙院長表示，有感於醫護團隊防疫期間工作量倍增，日以繼夜不眠不休，為表感恩之心，特別送給每位醫護人員「手工滷製茶葉蛋」，增強蛋白質提升防護免疫力，以及嘉大動物試驗場自製「鮮奶優格」可以鞏固腸胃健康，增加體內好菌，營養安全又衛生，感謝他們全力付出及無私奉獻。嘉大合作社手工茶葉蛋係採用生命科學院食品科學系師生研製不含防腐劑、純豆麥釀造的嘉大醬油手工滷製，透過攝取足夠的蛋白質可修補組織及生長，調節身體、血液和循環作用，以及提升免疫系統發展；嘉大鮮乳優格則以動物試驗場自產低溫儲藏高品質生乳為原料，製作過程不添加人工香料、動物性凝膠、不含防腐劑，定溫發酵而成，為凝狀而非一般市售產品液態狀，口感獨特，酸甜滋味絕佳。

▲嘉大合作社上午贈送手工茶葉蛋及鮮奶優格至聖馬爾定醫院合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院院長室周恬弘特助除代表該院，感謝嘉大對該院醫護人員的支持與呵護，並表示守護民眾健康是醫護人員應盡之責，亦再次提醒所有民眾飲食前要勤洗手，出入公眾場所應戴口罩，共同渡過艱辛的防疫期間。聖馬爾定醫院急診室陳鴻文主任也感謝嘉大溫馨送暖，並表示：「很開心能品嚐到嘉大特製產品，讓我們活力滿滿，希望民眾平日飲食要均衡，做好適當休息與運動，才能有效提升個人免疫力減少病痛。」

▲聖馬爾定醫院急診室陳鴻文主任(左2)、護理站林慈恩主任(右2)與嘉大同仁合影。（圖／記者翁伊森翻攝）