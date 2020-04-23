買高規旗艦吸塵器送雙人牌鍋具！東森購物獨推超值價12,999宅配到家

▲以掃地機器人起家的「Roborock石頭科技」，推出高規格「H6 石頭旗艦無線吸塵器」，進軍吸塵器家電市場。（圖／東森購物提供，下同）



記者張惠媛／台北報導

全球防疫宅生活正夯！疫情延燒數月，許多人因應疫情在家中遠距工作，週末假日也大大減少外出頻率，宅在家的時間越來越長，個人清潔的家電用品，也成為今年上半年各大通路熱銷品項。東森購物即日起以「東森超值價」開賣高規格旗艦吸塵器，再送德國雙人牌鍋具，讓你宅得很有sense。

以掃地機器人起家的「Roborock石頭科技」，也進軍吸塵器家電市場，推出「H6 石頭旗艦無線吸塵器」，搭配BMW電動車電池技術，平均達150AW超大吸力、90分鐘超強續航，機身僅1.4公斤，還搭配六重降噪設計，吸塵音量降低13%，除蟎率高達99.9%。東森購物即日開賣，推出「超值東森價」12,999元，買就送限量ZWILLING德國雙人「TWIN Nova單柄鍋」，讓消費者宅得更健康。

「H6 石頭旗艦無線吸塵器」未賣先夯，以各項越級配備與性能引發網友與3C部落客關注，在開賣前更於募資平台獲得超過650位網友支持、成功募資達620萬，堪稱「募資爆款」。「H6 石頭旗艦無線吸塵器」更搭載強勁規格：BMW電動車電池技術、超大續航力90分鐘清掃不斷電；使用的「動力型聚合物鋰電池」輕巧耐用、壽命長達5年，機身僅重1.4KG；高效馬達驅動平均吸力達150AW，通過GTT實驗室測試「吸力永不衰減」，且5層高效過濾效果，更通過英國「哮喘病毒協會」認證，除蟎率高達99.9%；此外，還有方便查看電量的OLED螢幕，六重降噪設計運轉平均為72分貝，較一般吸塵器音量降低13%，更獲2020 CES「最佳產品獎」及德國reddot「紅點設計大獎」。高規配備、優秀性能讓3C部落客廖阿輝大推，直指「H6 石頭旗艦無線吸塵器」兼具優秀規格與親民價格，不只輕鬆突破居家清掃盲點、精打細算的消費者也能輕鬆入手，更表示這是他「近期認為高規格中CP值最高的無線吸塵器推薦品牌」。

為迎接換季大掃除，讓消費者輕鬆打掃不費力，東森購物即日起開賣石頭科技「H6 石頭旗艦無線吸塵器」，不僅可享「超值東森價」12,999元，更額外加贈ZWILLING德國雙人「TWIN Nova單柄鍋」（市值1,250元／只），數量有限、送完為止。便利購物不用出門，只要透過東森購物ETMall網站或App一鍵下單，就有專人送貨到府服務，還可獲得東森幣回饋，宅在家中防疫也能精打細算、輕鬆消費，擁有舒適健康的宅生活。

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