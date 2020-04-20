　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「T點換東森幣優惠專區」超殺登場　空氣清淨機優惠價再抵20%

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲T點換東森幣優惠專區上線

活動小組／活動報導

「T點換東森幣優惠專區」超狂上線！眾多商品瘋狂下殺，使用東森幣折抵消費，最高可折抵20%！包含AGE20s 歐若拉極光煥彩爆水粉餅、Demon全效黃金蜂黃面膜、自動除菌離子空氣清淨機和渦流空氣循環扇。除此之外，還有眾多優惠商品等你帶回家，馬上進入專區下單去！T點兌換東森幣好處多多，現在就用T點兌換東森幣，進入優惠專區買起來！

▲T點換東森幣優惠專區示意圖

▲T點換東森幣優惠專區示意圖▲T點換東森幣優惠專區示意圖

請繼續往下閱讀...

>>>>>馬上進入優惠專區搶購去<<<<<

【兌換東森幣懶人包】

◎Step1：打開「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

◎Step2：點選右上方「T點換東森幣」圖示，詳閱活動辦法並確認授權兌換。

▲App會員成就系統T點換東森幣使用。▲App會員成就系統T點換東森幣使用。

◎Step3：註冊／登入東森購物帳號。

◎Step4：輸入欲兌換的T點數，按下確認即可成功兌換。

▲App會員成就系統T點換東森幣使用。▲App會員成就系統T點換東森幣使用。

◎Step5：兌換後至ETtoday新聞雲App「會員中心」點選上方「T點數」即可查看T點「兌換記錄

◎Step6：兌換後至東森購物「會員」點選「東森幣」即可查看東森幣「獲得紀錄」。

▲App會員成就系統T點換東森幣使用。▲App會員成就系統T點換東森幣使用。

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

 ▲App會員成就系統T點換東森幣使用。

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：看新聞集T點，到「T點換東森幣」進行兌換，兌換成功馬上到東森購物平台開買囉！


【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

ET快訊
快訊／海基會前發言人管安露癌逝　享年50歲
快訊／抓到了！男闖員林高中砍傷女學生　警秒逮人到案
磐石艦確診官兵提早一天偷跑下船　直衝摩鐵「一待5小時」
快訊／男闖入員林高中！進教室朝女學生猛捅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

WHO標誌「一條蛇」衛福部也有！網好奇：像古老神秘組織...由來曝光

哈佛學者提「間歇社會控制」造群體免疫　王明鉅：台灣政策可參考

當兵「睡通鋪+群體行動」加速染疫！　過來人自曝咳2個月：想躲都沒得躲

又一波冷空氣！周五最冷「低溫下探14°C」　2地區雨最多、最持續

快訊／海軍確診9例在高雄！7場館1天清消…衛生局長：21日可恢復營業

最需要擔心染疫官兵「女朋友」？　全台追接觸者255人、41人要採檢

「確診海軍吃壽司」爆2危機！想到爭鮮蓋子就狂抖　這點更恐怖：離西門很近

快訊／磐石艦確診官兵14日偷跑下船　直衝楠梓摩鐵「一待就是5小時」

警戒剛解除！一回南部「家人跟磐石艦官兵有接觸」　他境遇太邪門...網：超賽

磐石艦雲林確診個案16日搭捷運到淡水　18日接召回通知從高雄搭Uber

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

WHO標誌「一條蛇」衛福部也有！網好奇：像古老神秘組織...由來曝光

哈佛學者提「間歇社會控制」造群體免疫　王明鉅：台灣政策可參考

當兵「睡通鋪+群體行動」加速染疫！　過來人自曝咳2個月：想躲都沒得躲

又一波冷空氣！周五最冷「低溫下探14°C」　2地區雨最多、最持續

快訊／海軍確診9例在高雄！7場館1天清消…衛生局長：21日可恢復營業

最需要擔心染疫官兵「女朋友」？　全台追接觸者255人、41人要採檢

「確診海軍吃壽司」爆2危機！想到爭鮮蓋子就狂抖　這點更恐怖：離西門很近

快訊／磐石艦確診官兵14日偷跑下船　直衝楠梓摩鐵「一待就是5小時」

警戒剛解除！一回南部「家人跟磐石艦官兵有接觸」　他境遇太邪門...網：超賽

磐石艦雲林確診個案16日搭捷運到淡水　18日接召回通知從高雄搭Uber

毒品通緝犯交通違規警攔查狂奔不停　員警追逐壓制負傷緝獲

賣房接到電話兒子遭綁架　聯合正妹房仲拖時間…警佯裝遛狗抓2嫌

中職／富邦5球員去義大需自主健康管理　改住單人房宿舍

香港完美防疫！6周以來首度0確診　衞生防護中心呼籲：繼續保持社交距離

WHO標誌「一條蛇」衛福部也有！網好奇：像古老神秘組織...由來曝光

哈佛學者提「間歇社會控制」造群體免疫　王明鉅：台灣政策可參考

愛貓床上報恩鬆口露出「酥脆外殼」　爸高八度崩潰笑翻萬人

新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

染疫海軍足跡也到了火鍋店　老四川：南屏店暫停營業二天

台中婦早上才要求參觀發電廠　中午被發現溺斃在水閘門

生活熱門新聞

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

磐石艦24人確診12縣市趴趴走　指揮中心公佈91處公共場所活動

海軍偷跑！高雄台南疫調出爐

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

快訊／確診官兵到苗栗會女友！活動軌跡曝光

今飆33度！周二起「連下4天」雨區曝　最低溫時間出爐

快訊／海軍1確診「設籍台北市」！已接觸者21人

指揮中心將發簡訊給停留15分鐘以上民眾

更多熱門

相關新聞

「T點換東森幣優惠專區」上線囉

「T點換東森幣優惠專區」上線囉

「T點換東森幣優惠專區」上線囉！每天到新聞雲App看新聞，蒐集T點數，馬上兌換東森幣，就可以直接在東森購物平台折抵消費，此外，也加碼推出「T點換東森幣優惠專區」，快進入專區，手刀購物去！

T點兌換丰明殿免費肉券

T點兌換丰明殿免費肉券

新聞雲App更新「T點搶換東森幣」

新聞雲App更新「T點搶換東森幣」

T點兌換Uber乘車優惠

T點兌換Uber乘車優惠

T點成金，東森幣換起來！

T點成金，東森幣換起來！

關鍵字：

新聞雲會員好康會員福利T點東森幣優惠專區

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面