三星在台推3款美型電視　可自動翻轉、變畫作都能辦到

▲三星於2020年推出最新的翻轉電視在台開賣，以配合手機使用者的使用習慣為主打。（圖／翻攝三星官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

南韓家電品牌三星（Samsung）繼上週發表旗下旗艦型8K畫質量子電視之後，今（4／23）在台再度發表3款以設計美型可兼顧居家風格的「生活系列」，包括可化身為一幅畫的The Frame美學電視、法國設計師Bouroullec兄弟聯手操刀的The Serif風格電視，以及可翻轉至直立的The Sero翻轉電視，售價從49,900元至54,900元不等。

一向在螢幕產品玩到透徹的三星，在市場上除了針對高規格畫質的旗艦機種之外，也對於不同生活需求的消費者市場，開發出多款以居家考量，或使用方式的電視設計，畢竟自家擁有面板廠技術就是有這個好處，3款最新的生活系列均於今年1月美國消費性電子展（CES）首亮相，其螢幕規格分別為43吋、49吋與50吋。

The Frame美學電視針對居家重視藝術氣息的消費者，擁有獨特的藝術模式，除能切換內建1,200幅以上的畫作，搭載雙視光增豔技術，號稱能強化電視畫面與藝術大作上的對比表現，搭配可拆卸式風格邊框，可選擇淺木米、核桃木、靜謐白多款顏色，其螢幕與周邊環境配合，能將亮度降低至真實畫作一般，也受到不少好評，最新款為50吋規格，售價49,900元。

由法國設計大師Bouroullec兄弟聯手創作的The Serif風格電視，以「I」字母造型邊框設計，可直接將電視擺放於置物櫃或桌上，亦可搭配落地式腳架坐落於家中，像是一幅未上塗鴉的畫板，內建NFC音樂連結模式，可輕鬆從電視播放音樂或投影手機螢幕，最新款規格為49吋，售價49,900元。

另考量手機使用者習慣，在今年公佈「可旋轉」新設計的The Sero翻轉電視，主打可「自動翻轉螢幕」，變成直立式觀看，透過感應連結將電視與手機串聯，就像在家可以把手機螢幕放大到43吋規格，售價54,900元。

三星表示，新品上市期間也推出優惠，即起至6／30期間，購買各款最新生活系列電視產品，送專屬風格畫框、Galaxy Buds+、專屬拆卸式滾輪等贈品，市價2,990元至5,490元不等。