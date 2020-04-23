國民品牌「生活工場」進駐東森購物　必搶超高CP值好物大公開

▲國民品牌「生活工場」進駐東森購物網，即日起至4月底止，推出多重獨家優惠。（圖／翻攝自東森購物網，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

最近防疫宅在家，讓大家悶壞了，想事做打發時間，不妨動起來，居家大掃除沒做完的事，現在正好可以整理一番，然後再佈置一下，絕對舒適到根本不想出門。東森購物網引進國民品牌「生活工場」，品牌旗艦館即日起盛大開幕，祭出全館5折起、獨享好康優惠、Kitty聯名商品以及寵愛媽咪清單，免出門就能挑到超高CP值傢俱或家飾小物，直接送到家，輕鬆打造充滿質感又優閒的生活氛圍。

生活工場進駐東森購物品牌旗艦館，一開幕即帶來各種好康讓會員們盡情選，其中首推人氣商品限時5折起，有添購或換新傢俱的話，雙色布配置高雅大方的Damai附收納沙發床，可當沙發及床鋪使用，附收納空間實用性佳，原價13,500元，線上限定特價9,990元；嚮往無印風的人，則推薦自然簡約生活餐桌層架椅凳組，原價6,990元，線上限定特價5,383元。

▲Damai附收納沙發床。

▲自然簡約生活餐桌層架椅凳組。

一次帶走兩個更划算的好物成雙2件5折，Precious薰然擴香棒150ml平均$425元／入，Pure純淨擴香竹500ml平均$1140元／入，家中隨時散發芳香，令人心情愉悅放鬆。此外，專館精選Purity隨身香芬、wave波紋擦手巾、美麗佳人多格置物盤、海島風情驅蟲大殼蠟等超人氣質感小物可自由配，讓你挑選專屬自己的生活風格，找到妝點居家的樂趣，且滿額享免運。

隨著母親節即將來到，生活工場也推出一系列寵愛媽咪暖心清單，既可挑對好禮孝敬媽媽，又能獨享專屬回饋，像是藍韻風禾獨立筒躺椅沙發，原價15,800元，特價8,999元；Brilliant粉大理石珠寶盒（大），原價1,200元，特價960元，除了送給媽咪展現心意，把握難得優惠，自己也能趁機入手最划算。

▲Hello Kitty系列生活小物。

此外，生活工場與Hello Kitty聯名合作的各式生活小物，包括午安記憶枕、三層收納車、翻譯機、美腿折疊記憶墊、造型香氛片等，粉絲們不能錯過，尤其Hello Kitty化身成11種不同造型運動健將，像是籃球、羽球、體操，可愛再升級，心情也被療癒了。