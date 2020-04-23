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防疫期間逃逸移工難躲藏　雲林越南夫妻撐不下去投案

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▲雲林縣專勤隊日前受理一對30歲越南籍失聯移工夫妻自行到案，不再需要躲藏過日子，不用拘留，辦妥手續就可以回母國。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣專勤隊日前受理一對30歲越南籍失聯移工夫妻自行到案，不再需要躲藏過日子，不用拘留，辦妥手續就可以回母國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情嚴峻，移民署配合政府防疫政策推出「擴大自行到案專案」鼓勵逾期外來人口主動投案，南區事務大隊雲林縣專勤隊亦前往轄內東南亞商店等外來人士易聚集處所宣傳，日前2名越南籍逾期滯留夫妻自行到案，向專勤隊人員表示，幸好有此方案，不再需要躲藏過日子，不用拘留，辦妥手續就可以回母國。

雲林縣專勤隊日前受理一對30歲越南籍失聯移工夫妻自行到案，兩人神情疲憊表示，失聯期間四處打零工維生，因疫情影響造成工作機會大量減少，幾乎難以維生，更別說要接濟遠在越南的親人日常生活費用，恰巧看到火車站附近的東南亞商店張貼著移民署宣傳的多國語言「擴大自行到案專案」海報，鼓起勇氣選擇向移民署自行到案。

「擴大自行到案專案」措施以「不收容、不管制、低罰鍰」溫情喊話，2人到專勤隊後，發現不但有專人引導到受理專區，也會幫夫妻倆測量體溫、使用酒精消毒且提供口罩，還提醒要多洗手，讓他們覺得很安心，以後也不用過著躲躲藏藏日子，買不到口罩還要擔心被傳染肺炎。

▲雲林縣專勤隊日前受理一對30歲越南籍失聯移工夫妻自行到案，不再需要躲藏過日子，不用拘留，辦妥手續就可以回母國。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣專勤隊日前受理一對30歲越南籍失聯移工夫妻自行到案，不再需要躲藏過日子，不用拘留，辦妥手續就可以回母國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林專勤隊隊長趙志成指出，移民署推動「擴大自行到案專案」，逾期停、居留人士於6月30日前自行到案，除了免予收容外，同時還可以免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元，只要辦妥必要手續即可自選於30日內自訂機票出境返國

隊長趙志成表示，移民署推動「擴大自行到案專案」，請民眾、移工及新住民朋友一起協助宣導，鼓勵身邊逾期停、居留人士於6月30日前自行到案，除了免予收容外，同時還可以免除禁止入國或不予許可期間，並處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2千元。

若希望瞭解專案細節，請撥打移民署「0800-024-881」專線，或洽詢雲林縣專勤隊電話05-5346119。

▲雲林縣專勤隊日前受理一對30歲越南籍失聯移工夫妻自行到案，不再需要躲藏過日子，不用拘留，辦妥手續就可以回母國。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣專勤隊日前受理一對30歲越南籍失聯移工夫妻自行到案，不再需要躲藏過日子，不用拘留，辦妥手續就可以回母國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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