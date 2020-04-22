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男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車上大鎖」　引爆虎尾vs環球校際爭戰

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾科技大學21日發生一起師生因機車違停產生糾紛，一名教師將學生違停於人行道擋住出入口的機車，使用膠帶一圈圈纏繞外更用機車大鎖將車輪鎖住，學生取車時發現報警，警察到場後教師也現身公開指責違規，並說他「一定是環科大學生」，兩人現場互嗆激罵，圍觀民眾將影片貼上臉書社團引起討論。

▲虎科大教師（灰衣男子）將學生（黑衣男子）違停於人行道擋住出入口的機車，使用膠帶一圈圈纏繞外更用機車大鎖將前後輪鎖住，學生取車時發現報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大教師（灰衣男子）將學生（黑衣男子）違停於人行道擋住出入口的機車，使用膠帶一圈圈纏繞外更用機車大鎖將前後輪鎖住，學生取車時發現報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾科技大學校園21日下午一名男老師不滿學生將機車違停擋住腳踏車坡道，逕自將機車輪胎上大鎖，並貼上警告字條更以透明膠帶纏繞該車；學生取車時見狀報警，教師也隨即現身，兩人一來一往就在現場互相飆罵，被一旁圍觀學生拍下。事後校方介入了解，師生兩人才和解且表示互不追究。

影片中兩人激烈口角，老師直指學生「腳踏車出入口請不要再占用，他一定不是虎科大的學生，他一定是環球科大的，虎科大沒有這麼爛的學生啦！」，學生心疼膠帶造成機車鍍膜受損碎念「你鎖就鎖，你貼什麼貼阿！」也反駁「你是罵完沒有阿！當我耳聾逆...」，多名圍觀學生見狀紛起鬨還歡呼。

衝突最後在違規停車的男學生除下膠帶後，騎車離去才散場，而教師怒吼言論中扯到環球科技大學，有人把側拍影片po上斗六地區社團意外引發兩校學生討論，有人留言「環球的站出來，開戰了啦」、「違停不對，但老師的說法也不見得多高尚」等。

據了解，虎科大學生亂停車情況嚴重，該位老師為了阻止學生亂停，自費購買塑膠草皮，因長期勸導還是有人違規，才會氣得這樣做。 警方表示，事發在大學校園停車場，校方也緊急出面協調，全案交由校方處理。

虎尾科大學校方表示，經了解該為教師希望禁停區淨空，別影響腳踏車進出，以小盆栽綠美化方式勸導學生別亂停車，但仍見該生視若無睹，才會反應激烈，此事件經與雙方溝通後，師生已經和解不會再追究，校方日後將會加強宣導校內停車相關規定。

▲虎科大教師（灰衣男子）將學生（黑衣男子）違停於人行道擋住出入口的機車，使用膠帶一圈圈纏繞外更用機車大鎖將前後輪鎖住，學生取車時發現報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大教師與將機車違停的學生在警方與教官（紅衣）面前激烈口角。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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