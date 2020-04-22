囂張！斗六「派出所門口」數十人大亂鬥　警再逮11人

▲雲林縣19日派出所前鬥毆案件，今(22)日警方發動第二波拘提，鄭姓主嫌及共犯共11人到案，全案後續仍將持續擴大追查。（圖／雲林縣警察局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市19日在斗六分局公正派出所前發生聚眾鬥毆案件，雙方人馬因債務糾紛持刀械、棍棒鬥毆，在警方鳴槍遏止後分別逃離現場，19日當天警方成立專案小組，拘提涉案嫌犯12人到案，並經檢察官向法院聲請羈押獲准；22日發動第二波拘捕，逮鄭姓主嫌及共犯共11人到案，全案後續仍將持續擴大追查。

警方指出，19日在鬥毆事件案發當日，雲林縣警察局刑警大隊、斗六分局隨即成立專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，陸續拘提雙方涉案嫌犯共12人到案，依涉嫌妨害公務、傷害及加重聚眾鬥毆罪嫌移送雲林地檢署偵辦，經檢察官向法院聲請羈押12人全數獲准。

專案小組全力追查，對於參與犯罪、在場助勢者皆視同共犯擴大查緝，復於22日由雲林地檢署檢察官指揮，發動第二波全面拘捕行動，拘提鄭姓主嫌及共犯共11人到案，全案後續仍將持續擴大追查幕後犯罪組織及非法經濟來源，務求刨根斷金。

雲林縣警察局局長顏旺盛強調，警方維護治安及防制街頭暴力的決心不容挑戰，本案偵辦與查捕過程，對於雙方有違法、違序者，皆秉持公正執法之原則，絕不偏袒任何一方，只要有破壞社會秩序的違法事證絕不寬貸。並呼籲民眾發現有任何不法情事，皆可向警方提供相關情資，由警方據以偵辦。



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