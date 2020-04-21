CNN知名主播「節目中宣布染疫」！自曝症狀僅咳嗽…仍會持續工作

▲美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主播奎斯特（Richard Quest）感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主播奎斯特（Richard Quest）於20日在節目中宣布，他周末時接受新冠肺炎檢測，結果呈現陽性，成為CNN第三位確診的在職員工。他透露，由於症狀輕微，只有咳嗽，因此仍會持續工作。

奎斯特20日主持節目時提到，周末確診感染新冠肺炎，「我很感激自己似乎沒有出現他人身上的可怕症狀。我只是咳得很厲害，感謝今晚優秀的技術人員，你們才沒有聽到我咳得很誇張。」

奎斯特將會持續進行主播工作，「如果負擔太重，就會好好放鬆。」他自認精神狀態良好，「我感覺很棒。而且我們今晚還有重要的事必須討論，例如油價跌到負值、市場下跌的情況，還有許多必須做的事。」

I have caught coronavirus. I am blessed in that I have few symptoms - just a cough. I am saving my prayers and thoughts for those less fortunate. Stay in. And protect lives. — Richard Quest (@richardquest) April 20, 2020

奎斯特不久之後也在推特上宣布確診消息，「我感染新冠肺炎了。我很幸運的是，症狀很輕微，只有咳嗽而已。我要把我的祈禱和思念留給那些更不幸的人。」

CNN目前已有3名員工確診，全都駐紮於紐約。此前，紐約州州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）的親弟弟克里斯．古莫（Chris Cuomo）以及鮑德溫（Brooke Baldwin）各自宣布感染新冠肺炎。美國目前累計超過79萬例、4.2萬人染疫死亡，全國疫情最嚴重的紐約州累計超過25萬例、1.8萬人死亡。

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