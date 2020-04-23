　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲美國疫情嚴重，CDC主任在預測，秋冬結合流感更可怕。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在美國造成嚴重疫情，不僅醫療單位繃緊神經，美國疾病控制與預防中心（CDC）日前也表示，恐怕將在今年秋季爆發第二波新冠疫情。然而這段話卻遭到眾人的誤解，甚至川普更打臉CDC對於疫情的擔憂，提到美國將會盡快開放，恢復到正常生活。

根據《CNN》報導，美國自去年9月開始流感傳染狀況就相當嚴重，雖有疫苗可以施打，但是仍有許多人因為流感住院，造成3.4萬人死亡，當時醫療體系就已有負擔，接著去年底爆發新冠疫情，瞬間加重醫護人員的工作。美國實行限制令之際，CDC主任芮斐德（Robert Redfield）表示，儘管美國現況出現緩和的曙光，但也預測2020年冬天可能會出現第二波疫情。

芮斐德這句話立刻引起在場人倒抽一口氣，主要是因為美國光消化此次疫情就已經相當辛苦，聽到第二波可能出現，擔憂全寫在臉上。芮斐德則強調，秋冬之際本就是流感肆虐的時候，若當時新冠肺炎並未完全被解決，很可能就成為「重疊的災難」，屆時美國可能將面臨另一場更嚴重的公共衛生危機。

芮斐德的一席話後來遭到各大媒體錯誤引用，並未了解到流感與新冠肺炎可能造成的災難，而是斷章取義的做文章。此外，美國總統川普更是在芮斐德推測二次爆發後，令人摸不著頭緒的說「美國將會在最快時間內恢復開放，讓所有人會到正常生活」。

截至23日上午，全美超過84萬人確診、死亡病例超過46000例。隨著居家禁令逐步取消，芮斐德提到，官員們更應該加強宣導社交距離的重要性，且必須大規模加強檢測，確認感染者，並透過接觸者追蹤來鎖定可能潛在的感染者，防止疫情進一步擴大。此外，他也指出，衛生官員也要把握夏天宣導接種流感疫苗的重要性，把因為流感住院的人數降到最低。

ET快訊
Gogoro抓騎到飽外送員「5/10起直接罰」萬元飛了！只騎
周揚青崩潰爆「羅志祥多P極樂趴內幕」：約砲不是第一次！
被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！狂歡影片外洩…找20個妹鴛
慈濟大學1學生確診肺結核！校方急召回百人返校檢查
周揚青抓包羅志祥有聊妹手機！「和旗下女星有長期不正當關係」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臨盆媽後座快生產　下秒打滑失控車撞爛「嬰兒竟噴出產道」掉落地上！

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」　老公性能力無法滿足…還要保持溫柔微笑！

印度5000年阿育吠陀文「竟記載類新冠病毒」　徵狀、外觀全吻合…揭古老治癒法

安倍的尺寸太小…日本人搶正常Size口罩　Costco才拆箱「整批喪屍客狂掃」！

新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

紐約動物園新增4虎、3獅「檢驗陽性」　7頭大貓咳嗽好轉

日媒：金正恩隨扈驚傳確診！急赴「第二官邸」躲避疫情　平壤鬧空城

立陶宛菁英聯名致函總統　籲支持台灣加入世衛

義大利連署向中國索賠　擬讓「全球參與」要求北京為疫情負責

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

吳尊量三圍「胸肌狂用力」！　老婆猛戳：為什麼那麼硬

陳立農登《DD52》選手巧遇熟面孔！　「要她們BATTLE」楊丞琳笑：搞成什麼樣子XD

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

台北市要封城「不是在做自嗨的」柯文哲宣布：下週正式桌上演習

暖爸回家抱抱「小瘦子」溫柔拍背 黑汪桶裝身材壓著如胸口碎大石

新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

紐約動物園新增4虎、3獅「檢驗陽性」　7頭大貓咳嗽好轉

日媒：金正恩隨扈驚傳確診！急赴「第二官邸」躲避疫情　平壤鬧空城

立陶宛菁英聯名致函總統　籲支持台灣加入世衛

義大利連署向中國索賠　擬讓「全球參與」要求北京為疫情負責

美國首例！紐約2家貓「新冠肺炎檢測陽性」　官員推測：被人傳染

狂挖墓穴埋死者、加護病房擠爆！巴西亞馬遜「醫療體系逼近崩潰」

《紐時》：美官員稱「中國散布假消息」掀疫情恐慌、擴大政治分歧

新加坡延長封城爆珍奶之亂！何晶轉PO一句話洩情緒　網大呼要哭了

四月雪接連綻放...客家桐花季採實名制？　客委會說話了

「我死老百姓沒當過兵」！女醫師質疑回港到下船行程：怎能把責任怪到醫官？

新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用　CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

別讓愛車變成顧人怨的烏賊車　老舊機車定檢保養要做好！

全昌隆168號捕到2020蘇澳第一鮪？目測超過180公斤　24日返港「驗明正身」

網購Switch主機「殺到6千入袋」！貨到他笑不出來　鄉民見狀「嘴角大失守」

澳媒改造陸國徽成「病毒」　中國大使館要求道歉：不尊重巨大犧牲！

企業徵才數量創近4年新低　104：新鮮人需超前部署找工作

台中週六上午「正式封城演習」！　盧秀燕：做最壞的打算、最好的準備

創意「言論審查」修改中國使館投書　澳媒直諷：記者可能要入獄了

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

北韓醫療團曾來台見習　

北京趁疫情向台港伸手　蓬佩奧籲各國向中國究責

夜店「一天增10人確診」老闆也中鏢　群聚感染源曝光！

外媒列全球25抗疫英雄　名單竟有她

太晚宣布大流行？譚德塞：時機正確

何晶轉PO「一句話」　網：要哭了！

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

台灣增援教廷20萬口罩　教宗回應了

臨盆媽後座快生產　車禍瞬間「嬰兒噴出產道」

台女故意打噴嚏要人閉嘴　新加坡政府起訴

9歲女童玩電纜「被吊上15m高空」工人搬床逼跳

公共場所討啪　業餘AV女優判緩刑

威尼斯運河重生　水母出現了

更多熱門

相關新聞

台中週六封城演習！盧秀燕說明了

台中週六封城演習！盧秀燕說明了

海軍敦睦艦隊染疫形成全台防疫重大破口，全台第二大城市、台中市府為守護市民健康安全，預計將於本週六（25日）上午進行封城兵推演習。市長盧秀燕指出，這波疫情來勢洶洶、變幻莫測，很多的城市的疫情都是瞬間爆發，有鑑於此，市府也必須做出「最壞的打算、最好的準備」。

防疫期間逃逸移工難躲藏　雲林越南夫妻投案

防疫期間逃逸移工難躲藏　雲林越南夫妻投案

負油價後..瑞銀估年底供不應求

負油價後..瑞銀估年底供不應求

磐石艦11確診在高雄！韓國瑜：兵推一定執行

磐石艦11確診在高雄！韓國瑜：兵推一定執行

疫情燒！19家旅行社「不玩了」

疫情燒！19家旅行社「不玩了」

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒美國疫情流感

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青認分手！　曝羅志祥每到一個城市就約妹

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

雲林辣媽吃兒子同學！他開門目睹全程傻了

爆乳酒店妹酒駕撞死人　家屬僅要36000元塔位！

求美國金援！譚德塞被問下台狂跳針

北韓醫療團曾來台見習　

虐待！老師把6名1歲童「塞進櫃子+狠抽腳底」　下場出爐

獨／「含羞草」草爺怒轟「游否希3句話踩底線」

網紅空姐偷吃業配廠商！老公目睹全程傻了

丫頭做健康檢查哭了：身體狀況很不好

16歲女高生未婚懷孕8個月！孩子爸17歲YouTuber

林俊傑遭爆「8年非法吸金4億」！3萬粉絲會費全進私人帳戶

宜蘭執行分署拍賣沒貼封條　不是鄰居簽名

蹲式馬桶放鐵片　神人曝超狂功能

北京趁疫情向台港伸手　蓬佩奧籲各國向中國究責

更多

最夯影音

更多
租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元

租屋遇到張淑晶！未簽約秒還房卡　一天都沒住到...女子遭判賠87000元
兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

兒時街機回憶！長大回收經典機台　6年級收藏家打造「超懷舊電動間」

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

陳子玄拍「老公動粗影片」：當下很害怕　哽咽含淚：對孩子和陳建隆很抱歉...

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

車禍被壓在車底...路人合力抬貨車 超暖畫面網讚：台灣處處有溫情❤

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

去練舞室打啦！2男碰撞翻臉起爭執脫衣狂揮空氣...網：不忘社交距離XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面