臨盆媽後座快生產　下秒打滑失控車撞爛「嬰兒竟噴出產道」掉落地上！

▲車禍當下女嬰被擠出產道掉在駕駛座後方。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國喬治亞州的利爾伯恩（Lilburn）日前發生一起重大車禍。車上載有一名即將臨盆的孕婦、孕婦的母親、兩人正準備趕到醫院，因為這名孕婦已經出現羊水破裂的跡象，未料車子卻打滑失控，最後撞成一堆廢鐵，警方趕往現場時發現在車子撞擊的當下，嬰兒竟直接滑出產道掉落在後座地上。

根據英國《太陽報》、美國《福斯新聞網》報導，一名叫做克里斯坦（Crystan Graham）的準媽媽當時跟母親瓊斯（Krystal Jones）駕駛一輛雪弗蘭高速奔馳前往醫院，未料卻出現打滑事故，整輛車撞進一間寺廟的大門，現場一片混亂。

警方抵達現場時，得知有「嬰兒」，一行人開始尋找小孩，原先認為小孩可能已經飛出窗外，因為窗戶已經破碎不堪，但瓊斯卻大喊「小孩在女兒的肚子裡，因為在車禍當下女兒正在後座準備隨時要生產。」但克里斯坦卻發現，在駕駛座後方出現了疑似臍帶的東西，感覺小孩可能已經被擠出產道。

警方在駕駛座後方，發現了一個小袋子，而嬰兒竟奇蹟似的剛好被裝進去，瓊斯驚訝地大喊「我的老天，這孩子居然還活著！」而在找孩子的過程中，警方一度拿著手電筒在附近的泥巴地搜尋，擔心嬰兒已經噴出車外。

女嬰跟母親克里斯坦被緊急送醫後，孩子被送進新生兒重症監護病房進行觀察治療，而克里斯坦則是被送往成人醫療部治療。警方當下用了隨時攝影機記錄下找尋嬰兒的過程，事後都認為「這真的非常不可思議」。