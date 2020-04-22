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美《財富》雜誌推全球最偉大抗疫領袖　李文亮居榜首！

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▲▼李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

文／香港01

近日，美國《財富》（Fortune）雜誌發佈年度全球最偉大的25名抗疫領袖。在疫情中對社會發出預警而被武漢警方訓誡、後又被病毒感染不幸去世的武漢醫生李文亮位居榜首。

在美國《財富》發佈的這份榜單中，李文亮名列第一，阿里巴巴創始人馬雲位列第三，美國微軟公司創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）位列第十。

《財富》雜誌是美國主要刊登經濟問題研究文章的雜誌，自1954年推出全球500強排行榜，歷來都成為經濟界關注的焦點，而此次發佈全球全球最偉大的25名抗疫領袖，李文亮的上榜更是輿論關注的焦點。

李文亮是中國官方認定的新冠肺炎疫情最早的「吹哨人」之一，新冠肺炎爆發後，包括李文亮在內的當地8名醫生曾發布疫情消息，卻被指為造謠者而受訓誡處分。事件後他仍持續在第一線工作，於1月10日左右出現症狀，因為病情嚴重進入加護病房觀察，並確診感染新型冠狀病毒肺炎，2月7日官方通報李文亮於凌晨2時58分病逝，年僅34歲。

對於李文亮事件，中國官方於3月19日公布「李文亮被訓誡事件」調查結果稱，責令相關部門撤銷訓誡書，並對有關人員進行追責。在通報公布後，中國國家監察委又以「調查組負責人答問」名義聲稱，李文亮是中共黨員，不是「反體制人物」。

另外，中國國家衛健委3月4日追授李文亮防疫先進個人稱號，中國湖北官方在4月2日發佈消息稱，「評定李文亮等14名犧牲在新冠肺炎疫情防控一線人員為首批烈士。」4月20日，李文亮還入選第24屆「中國青年五四獎章」抗疫追授個人名單。

另一方面，李文亮的事蹟也引起了西方社會的關注。例如，2月11日，來自美國民主與共和兩黨的多位美國參議員推出決議案，紀念李文亮及其所做的貢獻，並呼籲中國政府提高疫情相關信息的透明度；而共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）還提出了以李文亮命名的法案，賦予總統取消歪曲或故意隱瞞公共衛生緊急信息的外國官員赴美簽證的權力。科頓表示，中國讓試圖警告世界有關冠狀病毒的醫生和記者保持沉默的行動助長了新冠病毒的傳播。

對此，中國外交部發言人華春瑩回應稱，李文亮醫生是已經被表彰的中國全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人，也是湖北省評定的14名犧牲在抗疫第一線的烈士之一。部分美國政客出於醜惡的政治目的，政治操弄李文亮醫生因公殉職事，是對李文亮醫生及其家人極大的不尊重和極大的冒犯，毫無道德底線可言。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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