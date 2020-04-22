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5天無法睡覺！敦睦支隊長陳道輝泣訴：寧可死在海上，也不會讓病毒威脅國人

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針對敦睦艦隊支隊長陳道輝少將的說法，梅家樹強調，海軍會進行調查。（圖／黃耀徵攝）

▲針對敦睦艦隊支隊長陳道輝少將的說法，梅家樹強調，海軍會進行調查。

圖文／CTWANT

國防部昨晚緊急提出敦睦艦隊染疫首波懲處，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將、敦睦支隊長陳道輝少將將調離現職，接受調查。不過，陳道輝今突「現聲」立院國防委員會，對立委進行報告。他語氣激動的說，敦睦艦隊染疫引發國人重大不安，他要對國人、國防部、海軍表達深切歉意，尤其是艦隊744位士官兵及家屬，他最為抱歉。但他願意用生命保證，絕對沒有隱瞞疫情，如果知道艦上有人染疫，他一定立即要求返航，「寧可死在海上，也不會把病毒帶回台灣」。至於4月14日放假爭議，他僅強調是奉命執行，非自行決定，其他的拒絕多談。

立院國防委員今變更議程，排定「敦睦艦隊染疫」專案報告，國民黨籍召委呂玉玲變更會議順序，率先要求與被隔離中的海軍官員及艦隊醫官視訊連線，遭綠委群起反對，國防部稍後也回報「隔離中敦睦艦士官兵無一人願接受視訊備詢」。但到了接近中午時，呂玉玲突然宣佈已經聯繫到昨晚被懲處、目前隔離中的敦睦艦隊支隊長陳道輝，他願意透過電話發表意見，綠委王定宇雖立即緊急探詢「他要說什麼」，但是現場並無人反對中斷原先議程，呂玉玲因此請國防部聯繫。

陳道輝在電話中表示，他在隔離中，不清楚委員會狀況。但他要先表達對全體國人、社會造成如此重大不安的最深切歉意，尤其要對艦隊上的士官兵及其家屬道歉。他強調，自己願意用生命保證，絕對沒有隱瞞疫情，如果知道有人感染一定會尊重國防部命令立刻返航，因為身為軍人「寧可死在海上，也不可能讓病毒威脅國人及家人」。他並哽咽表示，此刻是他穿上白軍服30年來最痛苦的時刻，他愛海軍跟國軍。

陳道輝說，他雖然已經被懲處，但這些懲處是應該的，因為他沒做好，對不起國防部、海軍及國人。對於是否隱瞞疫情的部分，陳道輝說，艦上確有五人發燒，但艦上有醫療小組進行專業意見評估，小組回報「都是一般感冒」，接受治療後也好轉，他才決定繼續執行任務。

陳道輝說，海軍艦艇上都有專業醫官，對一般感冒發燒進行治療，如果有任何人感冒就返航，海軍如何執行保衛國家任務？他還補充，五人中其中一人，確實病情較嚴重，也住在病房中兩天，但他有向上級回報。另外四人，他要誠實的說，確實沒上報，因為醫療小組判斷症狀輕微，而且當時「沒有收到任何嗅覺異常需要回報」的通知。

對於最關鍵的「4月14日誰決定放士官兵放假下船」的問題，陳道輝多次強調「我是奉命執行，不是我決定的」，呂玉玲追問，陳道輝下令放假士官兵解散前是否先報告上級？陳道輝突然語氣升高的說「這我不能說明，我沒有按自己想法而是奉命，結果讓國防部長海軍、司令受責，我已經五天無法睡覺，我沒有做不起對不起國家的事，也沒有對不起自己身穿的白色軍服」，呂玉玲則安撫他寬心，強調一定會保護所有說實話的士官兵，海軍副司令梅家樹則表示會對此事進一步調查。

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