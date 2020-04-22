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誰最慘？4大軍艦郵輪比一比　無症狀感染者過半！五一假期是關鍵

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磐石軍艦目前共有27人確診新冠肺炎，專家分析五一勞動節假期將成為關鍵。（圖／報系資料照）

磐石軍艦目前共有27人確診新冠肺炎，專家分析五一勞動節假期將成為關鍵。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

台灣爆發目前以來最嚴重的群聚感染，敦睦艦隊至今（22）日已有28位確診案例，也顯現了病毒在軍艦、郵輪這類狹窄密閉空間的驚人傳播力。曾是台大醫師的知名旅遊部落客林氏璧就在直播時分析目前染疫的4大軍艦、郵輪，包括法國戴高樂號、美國羅斯福號、鑽石公主號、台灣磐石軍艦。

據《富比世》報導，法國國防部長 Florence Parly 表示，法國戴高樂號共有2300名官兵，已有至少2010人接受篩檢，目前1081人確診；確診者中1人正在加護病房治療、545人無症狀，無症狀患者比例約47%。

請繼續往下閱讀...

美國羅斯福號共4800人，目前完成94％篩檢，確診官兵攀升至660人，佔整體船員的13.75％，無症狀患者比例約60%。鑽石公主號郵輪3711人，其中712人確診，無症狀感染者約47%。至於磐石軍艦共有337人，目前已有27人確診，其中7人無症狀，無症狀感染者比例為26%，但由於敦睦艦隊744人曾經下船3~4天，目前接觸者仍處於潛伏期中，所以數字仍可能持續更新中。

林氏璧說，從數字中可以發現軍艦中的無症狀感染者相當高，例如美國羅斯福號就高達6成比例，相當驚人，這可能和軍官大多年輕力壯有關，而軍艦的生活空間比起郵輪更加狹小，所以感染率也偏高。鑽石公主則是因為錯誤的隔離政策而導致感染率偏高，另一艘至尊公主號因為適時地將乘客疏散、隔離，感染率就僅有3%，對比之下，鑽石公主號的19%就相當高。

這一波敦睦艦隊的群聚感染，的確成為台灣的防疫破口，目前最大的關鍵在於是否會造成嚴重的社區感染，林氏璧認為按照14天的潛伏期計算，5/1就是最關鍵的日子，假如在五一勞動節假期之前都沒有爆發社區感染，就算「守下來了」！他也感嘆，這場新冠肺炎的比賽不只有九局，更可能是七戰四勝制的比賽，大家要有長期抗戰的心理準備。

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