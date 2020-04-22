快訊／柯文哲宣布：北市下週封城兵推　

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，不少縣市進行封城兵推演練。台北市長柯文哲22日指出，北市封城「不是在做自嗨的」，北市府一直在跟中央協調、研商，預計下週正式桌上演習，他認為一次還不夠、恐怕要好幾次。

▲柯文哲出席防疫物資捐贈記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲出席防疫物資捐贈記者會後受訪表示，很多縣市在做封城演習，他認為一般演習先書面作業，在桌上演習，最後才是實兵演練，實兵演練成本比較高，北市遠比想像的困難，「不是在做自嗨的」，行政院、立法院關起來怎麼做，北市府一直在跟中央協調，兩週前消防局跟消防署一直在研商。

柯文哲強調，北市不是想封就封，牽涉中央部會，預計下週正式桌上演習，前置作業一直在做。他說，實兵演練成本太高，在這之前恐怕還要先做好桌上演習，一次還不夠、恐怕要好幾次。

至於宜蘭縣宣布，若確診人數186人確診，將區域封城，北市是否有準則？柯文哲認為，封城有各種程度，像武漢連出門都不能出門，但也有城市可以去上班、購物，但是公共場合封閉，封城有好幾個層面，按照執行上的需要、困難與否，務實的考量成本跟效益。他提到，186人分佈在各個地方、還是群聚？封城有各種方式，沒有辦法回答問題。

北市府副發言人戴于文表示，目前針對疫情有兩次桌上兵推，第一次是2月14日下午，針對社區感染桌上演練，第二次是下週針對擴大管制演練，腳本已經出來，像是針對特定營業場所管制，類似封城，一直有在討論疫情如何因應，但兵推的部分就牽涉範圍比較廣泛，要綜合各局處，大規模社區感染怎麼整備。