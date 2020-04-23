快訊／全台第二大城台中市封城兵推！「最快週六實施」　各局處備戰中

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

海軍敦睦艦隊染疫士官兵趴趴走，足跡遍布全台各城市形成重大防疫破口，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜先後宣布市府將舉行封城兵棋推演，預擬封城計畫。全台第二大城市台中市稍早也決定進行兵推，市長盧秀燕考量市民安全，最快將於25日（週六）上午實施；此外，中市府為將低感染風險，也將從宮廟著手進行防疫措施。

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿翻攝）

海軍染疫形成防疫破口，使得全台這段時間以來為防疫所做出的努力恐怕功虧一簣，國人更深陷恐慌當中。台中市為全台第二大城，盧秀燕衡量後決定進行桌上演習封城；《ETtoday新聞雲》掌握，台中市府最快將於25日實施封城兵推，目前各局處正積極準備、繳交資料中，並將於24日進行預演。盧秀燕今也表示，地方政府目前最重要的工作，就是去補破網、收拾善後，「現在這個比較重要！」

除了兵推外，台中市府考量宮廟參拜人潮眾多，為有效分散人流，已與11間香火鼎盛的宮廟合作，提供參拜即時影像，讓市民得以上網觀看，依現場人潮多寡選擇是否入宮參拜，降低感染風險。目前合作的宮廟包括大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭、豐原鎮天宮。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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