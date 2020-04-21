金正恩傳病危！親妹金與正「權力排名衝前10」…創北韓紀錄　穩居決策團隊

▲金正恩的胞妹金與正。（圖／路透社）



記者張方瑀／整理報導

北韓領導人金正恩傳出進行心血管手術後，恢復狀況相當差正處於危險中。近2年就頻頻傳出金正恩的身體狀況欠佳，而這段時間卻有另一人穩穩進入北韓領導核心，那就是金正恩的親妹妹金與正。擔任勞動黨第一副部長的金與正，近來除擔任金正恩發言人的角色，也逐漸鞏固政壇第二把手的地位。

現年31歲的金與正是金正恩的胞妹、前任領導人金正日的四女，從小與金正恩一起在瑞士念書。她從2009年開始於朝鮮勞動黨工作，2013年被任命為組織指導部活動科科長後，在媒體前露臉的次數也漸增，有北韓消息人士表示，金與正從2013年開始正式擔任金正恩的秘書，全心全意輔佐。

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▲金與正率團出席南韓平昌冬奧開幕式。（圖／達志影像／美聯社）



「北韓伊凡卡」展露頭角

2019年6月30日，美國總統川普（Donald Trump）與金正恩在板門店會面，川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）和金與正首度同台，她們不僅是第一家庭的成員，同時也都深受二位元首信任，在政壇扮演要角、享有高地位，握有實權，也有媒體以「北韓伊凡卡」來介紹金與正，以「美國金與正」來介紹伊凡卡。

權力排名衝進前10 與金正恩同坐第一排

同年7月，平壤當局舉行金日成逝世25週年追悼大會，金與正就坐在金正恩左手邊第4個位置，黨內權力排名可能已進入前10。今年初，金與正被任命為勞動黨中央委員會第一副部長，職權從勞動黨宣傳煽動部變成黨組織指導部，更靠近權力核心。

根據本月11日北韓的勞動黨政治局會議，金與正登上政治局候補委員補選名單，重回被稱為勞動黨最高決策團隊的政治局，除了身為第一家庭的象徵地位，也掌握實際權力，成為名符其實的二把手，加速鞏固地位。

▲金與正在黨內權力地位不斷提升。（圖／達志影像／美聯社）



本人名義怒飆南韓：多管閒事

金與正在今年3月，罕見以本人名義發表談話，對於北韓試射飛彈的問題，首度以第一副部長身分批判南韓政府，「聽說南方青瓦台喊著『非常遺憾』、『要求中斷』，我方不得不感到驚訝，簡直是多管閒事、作賊喊捉賊的極致。」外界推測，她也擔任金正恩發言人職位。

北韓歷代領導人的妹妹中，金與正的政治地位前所未有。前領導人金正日的妹妹金慶喜曾任勞動黨秘書，但職位僅止於象徵性地位。金與正則親自參與國政，實際上已經成為金正恩的左右手。

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