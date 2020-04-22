金正恩神隱多天！領導人「病危說」瘋傳全球　北韓官媒罕見超安靜

▲ 金正恩行蹤成謎，北韓官媒毫無動靜。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩15日罕見缺席祖父金日成誕辰，21日驚傳接受心血管手術後病危，但目前未獲證實。這項消息席捲國際新聞版面，《朝中社》及《勞動新聞》22日依舊沒有報導他的任何新動向，也是北韓官媒罕見在他神隱多天後毫無動作。

《朝中社》21日晚間報導，金正恩向金日成勳章授勳者李信子及金正日獎獲獎者李時洽送上80歲壽筵，但未指出具體時間，也不見送上賀禮的照片，沒有提出任何可證明他狀況正常的證據。

15日缺席重要活動後，金正恩身體狀況有異的說法便開始流傳。脫北者創辦的《每日北韓》宣稱，金正恩接受心血管手術。美國CNN則爆料，他術後病危，正在搶救中。至此，北韓已經放任這些流言瘋傳國際將近一週。

改名「太救民」的北韓前駐英國公使太永浩對此表示，基於北韓體制上的特性，每當出現涉及最高領導人的爭議，平壤當局會在數天內發出報導，證明領導人還健在，此次卻至今毫無動靜，確實值得注意。

另一方面，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》22日刊登以「自力更生是我黨一貫的政治路線」為題的評論，內文提到，「我們目前尚較他人落後，正面臨困難也是事實」，罕見承認北韓遭遇經濟困難，但未提及金正恩行蹤。

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