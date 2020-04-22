金正恩缺席太陽節「金與正也沒去」！　韓媒撇病危說：兄妹同赴秘密視察

▲ 金正恩神隱多天，引發各種猜測。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

美國CNN於21日爆料，北韓領導人金正恩接受心血管手術後病危，目前未獲證實。南韓青瓦台高層對此表示，未掌握到任何指向他健康惡化的異常狀況。韓媒則指出，他目前停留江原道一帶，秘密進行視察。

南韓《中央日報》22日報導，一名政府人士透露，「據我所知，金正恩近來停留北韓江原道一棟別墅，正常進行活動，包括秘密視察附近地區等。我認為，北韓軍方14日自江原道元山附近文川地區發射短程巡弋飛彈時，金正恩也在場。」

金正恩15日罕見缺席祖父金日成冥誕活動，引起外界關心。脫北者經營的《每日北韓》20日援引知情人士說法報導，他12日接受心血管手術，病情穩定。美國CNN卻在隔天爆料，他術後生命垂危，正在搶救中，震驚國際。

南韓青瓦台發言人21日針對CNN報導指出，目前為止未觀測到北韓異常動向。青瓦台一名高層稍後出面透露，金正恩目前和親信停留其他地區，但非《每日北韓》所指的香山郡，也沒有任何證明他健康狀況有異的動向，判斷他正常活動。

南韓國會情報委員會委員長、共同民主黨議員金敏基表示，聽取國家情報院口頭報告後判斷，金正恩的健康狀況並無異常。金正恩掌權後本就經常前往江原道元山一棟別墅，將其視為第二個家。由此推測，他應在附近一帶進行視察。

南韓政府也指出，15日北韓太陽節當天，黨政軍高層都前往錦繡山太陽宮祭拜，卻不見勞動黨第一副部長金與正及組織指導部副部長趙永元，顯示金正恩正在其他地區活動。

政府知情人士說明，金正恩與趙永元在金正恩視察時從不缺席，就像金正恩的影子一般，認為他們是為輔佐金正恩，才會跟著缺席15日的祭拜活動。

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