「叫不動國軍」被喊換指揮官　陳時中傷心回應了

記者趙蔡州／綜合報導

敦睦艦隊截至21日已經有27人確診，引發外界質疑是不是政府溝通不佳造成防疫口破，甚至傳出有部會因為指揮中心非一級開設，因此不一定會聽從中央流行疫情指揮中心命令。指揮官陳時中21日針對質疑回應，「好像大家都不喜歡我這個指揮官」，讓他感覺「有點傷心。」

針對媒體詢問「外界質疑政府溝通出問題」、「有部會不聽中心指揮」等。陳時中表示有點傷心，「你這樣說，好像大家都不喜歡我這個指揮官」。他強調，政府單位溝通很好，只是各單位都有自己不同的文化，合作還需磨合，不是用命令就能改變，但也因為磨合得很好，才能守住疫情防線，讓民眾盡量可以正常生活。

陳時中說，國軍發生敦睦艦隊官兵感染事件後，指揮中心目前已經匡列700多名接觸者，數量讓地方政府也相當緊張與擔憂，至於最初的感染源頭究竟來自哪，目前正在回溯找出是否有「無症狀感染者」，未來搜集更多訊息後，希望以較科學的方式釐清感染源。

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▲外界質疑「有部會不聽指揮」，陳時中傷心回應了。（圖／指揮中心提供）

至於要不要進行普篩，陳時中指出，還要與相關專家討論，因為在社區裡面沒有感染源，假設船上的人都是乾淨的，在封閉環境中並不會突然生出病毒，就像先前做的蒼蠅實驗，「沒有來源的話」不會生出相關的細菌，所以還在搜集更多訊息，將會依各種證據，隨時做政策改變。

由於敦睦艦隊700多人遍及全台，也讓民間憂心是否會造成社區感染．指揮中心表示，日前已規劃3階段「阻絕社區傳染」的整備方案，分別是第一階段過渡期、第二階段警戒期、第三階段管制期（封城），過渡期是指社區有未明感染源，針對公共場所加強查核，多數措施屬勸導強度，台灣目前在第一、二階段之間。

陳時中解釋，上述相關方案何時實施，還要觀察每個地方的感染狀況，因為人口密度不同，但已經訂了相關準則和各部會商討，之後會交給地方政府去研擬最適切的作做法，當然有任何問題或疑慮，指揮中心也非常樂於討論，大家都需要時間磨合跟配合。