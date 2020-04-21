評／海軍，請停止內鬥！回答2件事　交出蔡英文關心的「安全回報SOP」

▲蔡英文向國防部針對敦睦艦隊染疫情形，要誠實以對。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／特稿

「中華民國海軍，請停止內鬥！」敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染以來，光是整理船上就診資料，都能變成各方人馬放砲，甚至內部還在互相推諉，該由誰來負全責。請問，總統蔡英文每次遇到狀況時，最關心的SOP，就是面對問題時，是否有預擬的標準程序，特別是這次處於疫情期間，至關重要的「安全回報SOP」，該儘速在國人面前攤開來了吧。

對於海軍而言，目前被各界質疑與批評的窘態，其實就只要2個問題要解：第一，是怎麼發生群聚的？第二，有發生群聚，那為何沒有通報？

當各界在討論官兵趴趴走、上摩鐵時，事實上他們都是依規定、程序放假，他們何錯之有？另外，官兵進入社區造成恐慌，都是衍生的問題，既然遇到了，那中央、地方就共同面對解決，協助疫情指揮中心找到病源才是當務之急。

但很遺憾的是，就連整理船上官兵就診資料都能變成各方放砲，甚至軍方內部各方人馬還在互相推諉，討論到底是參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌，還是艦隊指揮部指揮官高嘉該負全責？

對於國軍問題爆發，立委與媒體的追查當然會如鯊魚般咬上，國軍內部各方放砲或不合的問題向來是躲不過明眼人，但在此次面臨全民防疫的這個時刻，國軍該停止的是相互卸責，儘速把蔡英文每次遇到狀況時，最關心的「安全回報SOP」端到社會大眾面前。

過去，不論是國軍或任何單位出狀況時，蔡英文最關心的就是「SOP建置」的問題，這次勢必該回頭檢視，攤開「安全回報SOP」，找到關鍵的疏漏點，同時也能找到到底「是誰在隱匿」。

事實上，早在敦睦艦隊出發前，海軍洋洋灑灑寫了數頁的檢疫SOP與作為，並清楚羅列在今年度的敦睦遠航訓練計畫中。簡言之，依照規定，船艦上支隊醫官在出任務期間，每天的下午都必須回報官兵看診狀況，有多少人有呼吸道症狀，有多少人發燒，有多少人暈船等。

這些資訊，支隊醫官也勢必會彙整，因為這是支隊評估人員戰力的依據之一。在醫官彙整回報之後，依照程序就該再回報給支隊長，然後艦隊每天也必須將這些資訊回報給艦指部。

這也就是說，從醫官、支隊長、艦指部、國防部，這之間的「安全回報SOP」，哪裡斷掉了，問題就出在哪裡。國防部拿到的官兵資料，能不能跟艦指部、支隊、醫官的資料核對起來，或許就知道哪個環節有錯，而這個環節是誰主事，誰該負責，當然就清清楚楚，是誰在「隱匿」也就一點都不難追查。

其次，耐人尋味的是，如果確診人數的資料，正如軍方所稱，要在艙艦消毒完成後，才能夠取得並且統整起來，那麼想請問，如果「安全回報SOP」在執行任務期間有確實實施，理應艦指部、國防部都有收到這份資料，但是為何該資料，在艦隊尚在消毒期間，艦指部、國防部卻都調不出來，非得等到艙艦消毒完才能取得？是不是這些資料根本沒有回報呢？

總歸而言，海軍現在該做的，正如蔡英文所下令「誠實以對，不要隱匿」，請把這趟行程間關於醫療檢疫等通報的情形完整的攤開在國人面前，找出誰在隱匿，讓疫情指揮中心能有確實的資料進行疫調，一起找到感染源，而誰該負責，誰應該記取什麼教訓，也會一目瞭然。

▼敦睦艦隊。（圖／翻攝中華民國海軍臉書）

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