新北要收回紓困案自審！　陳時中「和侯友宜通電話」：會配合

▲新北市府8日運送55箱9301件民眾申請資料到衛福部。（圖／衛福部提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣也推出紓困方案，但這幾天不僅民怨不斷，基層承辦的機關也爆出不滿，新北市送到衛福部後，更要求收回自審。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，紓困上路的很倉促，也代表政府和基層表達歉意和謝意；而針對新北市要自審，他則表示「會配合。」

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▲指揮官陳時中表示已和新北市長侯友宜通過電話了，會配合回歸行政流程。（圖／記者李毓康攝）

新北市政府把所有紓困文件裝箱送到衛福部惹議，又宣布要收回自審，衛福部次長何啟功今天在立法院衛環會表示，衛福部已連日審查，寄回新北恐更耗時。但衛福部部長陳時中今在下午兩點的疫情記者會回應「我們會配合，回歸行政流程。」

▲新北市長侯友宜表示將領回資料自審。（圖／記者羅婉庭攝）

而針對紓困上路抱怨不斷，陳時中也再次表示「紓困上路的很倉促，很多基層反應沒有收到公文，其實有些收到公文的確是半夜啦！」目前9300多件已經陸續在整理，大概整理了6千多件，所以新北市要拿回去，的確來來回回很浪費時間，但昨天有和侯市長通電話，如果他們要收回去自審，我們也密切配合。

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