正妹「火辣在線」攬客！網路簽賭站被抄　女首腦怨：賽事停擺業績掉8成

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊21日宣布破獲「九州」、「LEO」、「酷遊」博弈網站，警方指出台灣以陳姓女子（39歲）聘僱員工經營歐美棒球、足球博弈，並讓賭客透過第三方支付管道購買點數下注，避免事後賴帳問題，警方調查，發現三個博弈網站平均每月營業額均超過新台幣1億元，1年獲利約14～15億新台幣。

▲刑事局偵一大隊宣布破獲九州、酷遊等大型運動簽賭網站。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵一大隊宣布破獲九州、酷遊等大型運動簽賭網站。（圖／記者張君豪翻攝）

但受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，歐美賽事幾乎停擺，後來業者改聘女網紅、小模進行線上發牌供賭客下注，但業者落網抱怨：肺炎疫情讓全世界運動賽事停擺，線上博弈經營大受影響，獲利金額僅剩之前的2成，辯稱自己也是這波疫情的受害者。

刑事局偵一大隊曾在2019年11月查獲新北市板橋區某商辦大樓內經營網路博弈機房，透過社群軟體招攬賭客並用網路平台下注簽賭，刑事局今年1月8日與新北市海山、蘆洲警分局共同在北市大安區商辦大樓發動搜索，查獲嫌犯陳嫌等3名賭博集團成員，該次行動查扣電腦3台、螢幕6台、手機8支、銀聯卡2張、隨身碟1個、筆記本1本等證物，警方研判這僅是該賭博網站集團的冰山一角，暗中溯源擴大偵辦。

▲刑事局偵一大隊宣布破獲九州、酷遊等大型運動簽賭網站。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局監控發現，該集團遊走於雙北地區隱身商辦大樓，且頻繁更換公司地點及名稱規避警方查緝。偵一大隊見時機成熟，與新北海山警分局、北市刑警大隊4月中旬密集搜索北市內湖、新北汐止兩處商辦大樓，查扣電腦17台、螢幕40台、手機80支、隨身碟1個、教戰手冊、公司規定、測驗文件等證物。全案訊後將陳嫌等23人，警詢後依賭博罪嫌移送新北、士林地檢署偵辦。

陳姓女業者到案後坦承經營線上賭博，並交代後端經營者是大陸的線上柏益集團，陳女等人落網後抱怨，原本每月光靠運動簽賭就可創造上億元營業額，但肺炎疫情蔓延後，包含歐美等地職業賽事全部暫停，連菲律賓、大陸職籃足球都停賽導致賭客無賽事可簽賭，營業額慘掉8成，後來只好推出現場21點、百家樂和香港六合彩簽賭，並高薪聘請台灣女直播主、網紅穿著性感服飾進行直播發牌、希望藉此提升賭客下注意願。

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