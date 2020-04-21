疫情衝擊　新光三越母親節回饋「多去年1倍」　推萬件商品最低買一送一

▲新光三越2020年母親節優惠，回饋率較去年多1倍。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入4月中下旬，百貨母親節主檔期紛紛開跑，全台分店數規模最大的新光三越從4／23起連續7天，推出滿仟送百優惠回饋，比起去年的回饋率4%，今年針對男女裝、女鞋、內睡衣類別祭出單櫃滿3,000元送300元抵用券，達到10％回饋率，是去年的1倍以上，盼加碼回饋能加速催客，減少疫情衝擊，是近年最高的母親節回饋率。

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新光三越母親節檔期從4／23至5／31，比起去年要整整多上20天，創下史上最長，4／23至4／29首7日推滿千送百回饋，去年為全館消費滿5,000元送200元，回饋率約4%，今年不但從4天拉長到7天，也分業種推幅度不等的回饋，均比去年回饋比例要高。

4／23至4／29回饋方案包括男女童服飾、女鞋、內睡衣單櫃消費滿3,000元送300元抵用券；家用、香氛單櫃消費滿5,000元送500元抵用券；名品、大小家電、iStore、法雅客單櫃消費滿萬元送500元抵用券；珠寶區單櫃消費滿萬元，送1,000元抵用券，回饋率從5%至10%不等。

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近期因肺炎疫情影響，民眾出門逛街採購意願低，新光三越從3月起的初夏購物節，以線上直播方式介紹館內產品吸客，品牌日活動一天最多有20至30場的直播，總計整個檔期累計約200場，觸及率達到300萬人次，新光三越表示，因疫情宅在家的消費者，能透過直播方式與其保持聯繫，不會因此與客戶「斷線」，此外透過APP宅配、移動式結帳、美食外送與熟客系統持續提供服務，以度過目前的疫情期。

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另從4／30起至5／10期間，則推出超級品牌日活動，集結TOD’S、COACH、LONGCHAMP、ESTEE LAUDER、YSL、GIORGIO ARMANI、LANCOME、PHILIPS、dyson等27個品牌推超優惠商品，而4／30至5／31期間，也將透過APP發放「購物精省券」，屆時有超過萬件商品包括香氛、保健食品、超市、居家等，將會有最低買一送一、第二件5折等優惠活動。

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