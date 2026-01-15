3個月停車費1.4萬　女車主「跟車落跑」被判拘役40日

記者黃翊婷／新北報導

女子小芸（化名）因故將車子停放在新北市一處停車場，一停就是3個月，但她不想繳納1萬4010元的停車費用，竟趁其他駕駛刷卡離場時，緊跟在後方一起離開，結果反而害自己吃上官司。新北地院法官日前審理之後，依共同犯以不正方法由收費設備得利罪，判處小芸拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲小芸為了規避繳納1萬4010元的停車費用，卻害自己觸法挨告。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，小芸的車子因窗戶遭人打破，於是由父母協助在2024年7月將車子停放至新北市一處停車場，之後父母便將此事交給小芸自行處理。

然而，小芸見停車費用高達1萬4010元，為了規避繳納，她在2024年10月委託不知情的A男開車載她和B男一起前往停車場，隨後A男刷卡離場，B男則駕駛小芸的車，緊跟在A男的車輛後方離開。

後來停車場業者發現異狀，於是立刻向警方報案。小芸到案之後，坦承自己的確沒有給付停車費用。

新北地院法官表示，小芸不是沒有謀生能力之人，卻貪圖小利，為了規避繳納停車費用而觸法，行為確實不妥，考量到她始終坦承犯行，只是因為目前在監服刑中，無法賠償業者的損失，最終依共同犯以不正方法由收費設備得利罪，判處她拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。