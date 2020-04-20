「和14歲COSER開房間結果確診」　阿宅愚人節亂貼文下場慘





▲新北市李姓男子想慶祝愚人節精心設計妙哽，結果遭警方送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局日前接獲民眾檢舉，臉書友網友在今年4月1日愚人節發文「上禮拜認識一個逃來台灣的對岸COSER，才14歲。因為她太可愛了，我們情投意合就開了房間。結果昨天陽性確診了，怎麼辦啊？」檢舉民眾認為該網友拿新冠肺炎（COVID-19）疫情開愚人節玩笑很沒品憤而檢舉，警方函向疾管中心查證確認該網友並非肺炎病患，確定他在愚人節開這種恐引起社會動盪的玩笑，15日將他約談到案後依法送辦。

刑事局偵九大隊表示，警方根據民眾檢舉後，鎖定家住新北市淡水區的李姓男子（28歲）約談他到案說明，李男到案後坦承知道自己利用愚人節哽開疫情玩笑，加上自己平日喜歡參觀動漫COSPLAY展場，也會追蹤特定COSER的活動，才會異想天開瞎掰自己和大陸未成年COSER發生關係遭感染，「從頭到尾都是自己的腦內小劇場、想說愚人節開玩笑無傷大雅。」

結果警方經函中央流行疫情指揮中心認定該內容為不實訊息，刑事警察局約談後將他依違反社會秩序維護法63條散播疫情謠言，函請新北市政府警察局移送該管法院簡易庭裁處。李男精心設計妙哽貼臉書慶祝愚人節，卻因玩笑開過頭遭送辦。

刑事局呼籲民眾切勿散布假訊息，倘意圖散布不實訊息，涉及社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散布謠言，足以影響公共之安寧者」情事，最高可處處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

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