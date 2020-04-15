快訊／松山區12學生談判爆衝突　起因兩女爭風吃醋！14歲少年胸部中刀送醫

記者張君豪／台北報導

北市松山區南京東路四段133巷口15日上午10點多發生一起未成年學生遭群毆刺傷案件，警消獲報後緊急趕赴現場救援，消防局救護人員到場後發現一名李姓男學生（14歲）左胸遭尖銳物品刺入約3公分，所幸無生命危險緊急送醫搶救。

▲北市松山區15日清晨發生一起學生談判持刀傷人事件，警方正循線緝凶。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解：這起中學生持刀圍毆刺傷李姓學生案件，肇因是兩名中學女學生感情糾紛，雙方分別撂人相約15日上午在南京東路4段133巷內談判，雙方陣營談判沒多久，李姓被害學生就強出頭出手毆打對方男學生，雙方現場爆發大亂鬥，混亂中一名中學生持預藏的尖刀刺入李姓學生胸口倒地後，眾人一哄而散。

轄區警員趕赴現場調查，發現這起意外現場共有12名國、高中生聚集，被害人被持刀刺傷後，其他學生就逃離現場。調查發現，這群國、高中生談判過程中一言不合，其中一名學生持刀傷人，所幸傷者並無生命危險。警方經過訪查即通知校方，目前已鎖定涉及談判兩邊陣營的7名、5名中學生，其中還有離校的中輟生參與其中，是否有涉及校外、或者校園黑幫勢力介入，警方仍在釐清。



松山警方事後透過校方教官、還有涉案學生家長通知學生到案釐清案情，警方指出，所幸出刀學生攻擊時角度略有偏差，尖刀僅劃傷李姓學生胸口並未深入，堪稱不幸中的大幸，目前正約談學生到案釐清這起感情糾紛的鬥毆真相。



▲松山區12名學生談判，一言不合竟有人持尖銳物猛刺 。（圖／記者黃彥傑攝）

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