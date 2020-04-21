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盜俊男美女照邀約投資「NBDC幣」　200人被騙損失上億

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▲刑事局21日宣布破獲兩岸詐欺犯經營假虛擬貨幣交易平台吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局21日宣布破獲兩岸詐欺犯經營假虛擬貨幣交易平台吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布偵破台灣大陸聯手合作成立虛擬貨幣交易平台「GMA數字資產交易中心」詐騙民眾投資案，警方統計約有200名被害人被騙投資，損失金額逾新台幣1億元，該虛擬貨幣投資詐歹徒多盜取美女相片後，以網路通訊軟體向陌生網友「談戀愛」話術導致民眾誤判下單投資，並營造假獲利讓被害人信以為真繼續挹注資金。

▲刑事局21日宣布破獲兩岸詐欺犯經營假虛擬貨幣交易平台吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局21日宣布破獲兩岸詐欺犯經營假虛擬貨幣交易平台吸金案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊表示：謝姓男子、與大陸籍張姓男子等人從2019年3月起設立「GMA數字資產交易中心」虛擬貨幣投資網，並盜用帥哥美女照片於交友軟體創設帳號，結識被害人並聊天取得信任後，邀約投資「NBDC幣」賺取高額獲利，歹徒慫恿被害人介紹親朋好友共同投資獲利。

詐騙集團透過網路後台任意竄改投資數字，營造虛擬貨幣不斷升值假象，且投資者初期都能正常贖回獲利，不少被害人誤認投資該網站真好賺不斷加碼，結果這個至詐騙吸金網在2019年8月01日無預警關閉；造成近2百名被害人求助無門，損失金額逾新臺幣1億元。

不少投資者事後報警提告，刑事局報請新北地檢署指揮，並與北市警南港、中正一分局、桃園市、苗栗縣、台中市刑事警察大隊組成專案小調查，鎖定以謝姓男子吸金詐騙集團成員身分行蹤。

專案小組從去年11月26日到今年4月15日期間陸續收網逮捕謝姓及集團成員共12人，搜索查扣人頭電話卡、犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、匯款單…等證物，並追查出陸籍張姓、汪姓嫌犯真實身分，透過「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」訴請陸方偵辦查緝。

警方指出這類詐騙手法層出不窮，民眾務必提高警覺，對於素未謀面網友推介之各種投資，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線、或前往鄰近警察機關查證。

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