　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

祖孫遛狗歐告暴衝狂咬美容師！手肘少塊肉　住院還植皮求償336萬

▲▼狗,老狗,老犬,毛孩,汪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲花蓮一名飼主遛狗時未看管好，導致狗撲咬一名美容師，不僅被判拘役30天，還要賠12萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名蘇姓阿嬤帶著13歲孫子出外遛她飼養的黑狗，由孫子牽著牽繩，沒想到途中黑狗突然撲向路過的廖姓美容師，撕咬廖女的左手臂和手肘，廖女當場滿手血，住院10天進行縫合、植皮手術。事後廖女將蘇女告上法院，求償手肘功能損傷、精神撫慰金等共336萬4229元。全案經花蓮地院審理，刑事上，蘇女承認過失傷害，處拘役30日，民事上則要賠廖女精神撫慰金12萬元。可上訴。

判決指出，蘇女和孫子於2023年12月16日清晨6時許，帶著她飼養的米克斯黑狗散步，並由孫子牽著牽繩，沒想到途中遇到廖女經過，黑狗突然上前撲咬廖女，導致廖女左手臂、左手肘撕裂傷，當日急診入院後，於18日進行清創、縫合及植皮手術，直到25日才出院，並需繼續回診病進行疤痕治療。廖女走在路上無端被狗咬到住院，憤而前往警局報案。

刑事上，蘇女坦承犯行，法官認為蘇女有責任防止自己飼養的狗攻擊他人，卻疏於注意，導致廖女受傷，但審酌蘇女認罪，也試著和廖女進行調解，因雙方無法達成共識，依蘇女犯過失傷害罪，處拘役30日，可易科罰金3萬。

蘇女上訴，辯稱她有買補品、花和蛋糕去探望廖女，但因對方求償金額過高無法和解，希望法院能從輕量刑。不過二審法官認為量刑適當，駁回上訴。

民事上，廖女也對蘇女求償醫療費3萬6941元、看護費用11萬元、交通費用6千元、增加生活上需要15萬元，以及勞動能力減損百分之40的損失共186萬1288元、精神慰撫金120萬元，共336萬4229元。

法官認為，廖女已負擔全部醫療費，而根據蘇女提供的診斷證明書，並無顯示蘇女需專人看護，也未顯示她的勞動能力因傷減損，僅判廖女要陪蘇女精神撫慰金共12萬元。全案還可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

離譜畫面曝！北投70多歲翁酒駕自撞電線桿　測出0.65當場被捕

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

狂飆片！客運高速闖紅燈...網：難怪沒人去墾丁　枋寮警將開罰

雷達站爆槍響！海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「文林北路在抓誰」北投警荷槍實彈封鎖銀行　路人驚嚇停下關心

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！背心太低胸⋯包不住上圍 事業線全被拍

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

【救喵超人】九份浪貓遭鐵門夾住！熱心路人們合力救出

社會熱門新聞

11歲童買包子完「叫一聲」亡

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

即／新店環河路砍人！　男雙手濺血「後腦20cm刀傷」

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

新北女駕駛「過彎連掃6車」！爆輾機車畫面曝光

吳龍滿再判死刑　家屬悲訴「終於能和孩子交代」

張文隨機殺人4死　北檢下午公布偵查結果

快訊／上班快改道！　國3追撞塞爆

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

高雄馬頭山橋下驚見蠟化乾屍　民眾嚇壞

更多熱門

相關新聞

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總計造成19人死亡，至今仍有5人失聯。花蓮地檢署14日上午指揮檢調發動搜索，搜索光復鄉公所、鄉長林清水住處等地，並將林清水、公所秘書張源寶、民政課前承辦員曾女、民政課課長王詠濬等4人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。經數小時訊問後，14日深夜11時許，4人移送花蓮地檢署複訊，其中1人獲請回、2人分別以15萬、20萬元交保，而鄉長林清水則遭檢方聲請羈押禁見。

快訊／堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保

快訊／堰塞湖溢流奪19命！光復鄉公所1請回、2交保

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

馬太鞍溪堰塞湖釀19死　花蓮地檢署今搜索光復鄉公所、鄉長住處

馬太鞍溪堰塞湖釀19死　花蓮地檢署今搜索光復鄉公所、鄉長住處

持續尋找辛柏毅！明日搜救規模出爐

持續尋找辛柏毅！明日搜救規模出爐

關鍵字：

狗咬人花蓮拘役判決精神賠償美容師

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

26歲女「每天2杯手搖飲」一輩子洗腎！

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面