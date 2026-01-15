祖孫遛狗歐告暴衝狂咬美容師！手肘少塊肉　住院還植皮求償336萬

▲花蓮一名飼主遛狗時未看管好，導致狗撲咬一名美容師，不僅被判拘役30天，還要賠12萬元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名蘇姓阿嬤帶著13歲孫子出外遛她飼養的黑狗，由孫子牽著牽繩，沒想到途中黑狗突然撲向路過的廖姓美容師，撕咬廖女的左手臂和手肘，廖女當場滿手血，住院10天進行縫合、植皮手術。事後廖女將蘇女告上法院，求償手肘功能損傷、精神撫慰金等共336萬4229元。全案經花蓮地院審理，刑事上，蘇女承認過失傷害，處拘役30日，民事上則要賠廖女精神撫慰金12萬元。可上訴。

判決指出，蘇女和孫子於2023年12月16日清晨6時許，帶著她飼養的米克斯黑狗散步，並由孫子牽著牽繩，沒想到途中遇到廖女經過，黑狗突然上前撲咬廖女，導致廖女左手臂、左手肘撕裂傷，當日急診入院後，於18日進行清創、縫合及植皮手術，直到25日才出院，並需繼續回診病進行疤痕治療。廖女走在路上無端被狗咬到住院，憤而前往警局報案。

刑事上，蘇女坦承犯行，法官認為蘇女有責任防止自己飼養的狗攻擊他人，卻疏於注意，導致廖女受傷，但審酌蘇女認罪，也試著和廖女進行調解，因雙方無法達成共識，依蘇女犯過失傷害罪，處拘役30日，可易科罰金3萬。

蘇女上訴，辯稱她有買補品、花和蛋糕去探望廖女，但因對方求償金額過高無法和解，希望法院能從輕量刑。不過二審法官認為量刑適當，駁回上訴。

民事上，廖女也對蘇女求償醫療費3萬6941元、看護費用11萬元、交通費用6千元、增加生活上需要15萬元，以及勞動能力減損百分之40的損失共186萬1288元、精神慰撫金120萬元，共336萬4229元。

法官認為，廖女已負擔全部醫療費，而根據蘇女提供的診斷證明書，並無顯示蘇女需專人看護，也未顯示她的勞動能力因傷減損，僅判廖女要陪蘇女精神撫慰金共12萬元。全案還可上訴。