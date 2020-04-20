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假冒大立光股東吸金1.7億　鶯歌「許董」躲債租頂加套房好狼狽

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記者張君豪／台北報導

刑事局20日宣布破獲一起假冒大立光股東吸金詐騙案，鶯歌一名48歲許姓陶藝商人，假冒上市櫃公司大股東，對外宣稱聲稱投資金額每月可領回銀行定存一年利息！且可以隨時領回，但實際上他吸金後僅是東牆補西牆用來支付利息，警方調查發現有被害人投資超過1億2千萬元，警清查發現他5年來吸金逾1億7千萬元，但後來許男慘遭富商追債，落網時已經濟拮据，讓人感嘆「歹路不可走」。

▲刑事局逮捕鶯歌許姓富商涉嫌詐騙吸金逾1.7億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕鶯歌許姓富商涉嫌詐騙吸金逾1.7億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕鶯歌許姓富商涉嫌詐騙吸金逾1.7億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕鶯歌許姓富商涉嫌詐騙吸金逾1.7億。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊接獲線報後展開調查，發現許男平常以名車代步，吃大餐喝高檔紅酒，身邊美女如雲，以擺闊大場面營造自己生財有道假象，藉此在富商圈吸金，許男期約參與投資富商，以每個月0.052利息招商投資，富商只要進場1000萬元，一個月就可獲利高達50萬，消息傳開不少金主趨之若鶩。

刑事局指出，許姓男子是鶯歌當地望族，經營陶瓷工廠，但近年受大陸廉價商品衝擊，他靠著以往做生意手腕，假冒大立光、漢來集團、一品衛浴等公司股東，甚至還佯裝骨科醫生幫金主家人推拿博取信任，藉此吸引不少金主投資。

加上許男在新北市鶯歌區有店面、工廠，不少投資者認為不可能倒帳，許男卻因拿後面騙來的錢去支付前期投資者的利息，騙倒北部多名富商，短短幾年吸金金額高達1.7億。

但許男支付利息支出越來越大，為了不倒盤只能繼續吸金，後來有投資人驚覺有異，不但向他提告也向警方報案，警方日前約談許姓男子到案說明，經調查，許男騙取大筆資金都用來填帳還債，家人也因深知他舌粲蓮花到處騙錢遭債主逼債，都選擇與他劃清界線。

連許男在鶯歌的房產也遭債主聲請扣押償債，昔日的「許董」被警方找到時，委身在約兩坪大的簡陋套房處境相當淒慘。警方偵訊時許男坦承涉局吸金，並後悔流連聲色場所擺闊才淪落到散盡家財，不但躍身上流社會夢碎，還遭警方依觸犯詐欺等罪嫌移送新北地檢處偵辦。

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