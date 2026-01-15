推去撞牆還勒頸！騙「自己跌倒免送醫」害死老爸　孽子下場曝

▲桃園市陳姓男子於2024年7月間在住處與老父口角後扭打，陳將父親撞牆，再勒頸導致陷入昏迷，陳母與看護通知119救護人員送醫，延至晚間仍傷重不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2024年7月間，在蘆竹區住處與老父口角後持椅子砸向父親，老父起身阻擋後2人發生扭打，陳將老父推向牆壁，以手勒頸後雙雙倒地，陳仍緊勒住頸部，陳母與看護見狀趕緊通知119救護人員送醫，陳向救護人員辯稱是老父自己跌倒不用送醫，在家休息即可，延至晚間仍因胸背處多處骨折等傷勢送醫急救後不治；桃檢偵結依國民法官法之家庭暴力傷害致死案件提起公訴，並建請法院加重其刑二分之一。

檢警調查，42歲的陳姓男子於2024年7月13日下午3時許，在蘆竹區住處內與老父起口角爭執進而肢體衝突，陳男持椅子欲砸向老父，老父見狀上前奪下椅子，雙方發生扭打，陳男明知老父有肝硬化、腎衰竭等病史，仍將老父頭部重力撞牆，再以手臂勒頸往後拉扯，2人倒地後，陳男手臂仍勒住老父頸部。

陳男母親與看護工見狀查看，陳男才鬆手，但老父因劇烈撞擊，導致多處骨折、腹部挫傷無法起身，陳母旋即通知救護車前來，救護人員抵達後，陳男告知救護人員，「是老父自己跌倒，不需前往醫院，待在住處休息即可」，期間陳母與看護察覺老父意識模糊，陳母再次通報救護送醫急救，陳父因胸背部多處挫傷、肋骨骨折、腹部挫傷、網膜挫裂傷大量出血，而晚間10時許傷重不治，案經陳母向蘆竹警方報案提告。

桃檢調查時，檢方認為被告所為，係觸犯家庭暴力防治法之暴力傷害致人於死罪嫌，被害人為被告之直系血親尊親屬，檢方偵結依國民法官法之家庭暴力傷害致死案件提起公訴，並建請法院加重其刑二分之一。

