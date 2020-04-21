敦睦艦隊放人下船引風波　陳時中：「實質檢疫」不是時間到了就下課

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

敦睦艦隊官兵確認染疫，在磐石艦上已經有27人確診成為群聚案件，然而他們在船舶沒有停靠他國港口期滿30天放人下船也引發爭議。中央流行疫情指揮官陳時中今（21）日指出，不管是隔離檢疫14天，或者是船舶無停靠港的30天，都是實質檢疫，必須整體無異常才可以放人，他比喻「不是時間到了就下課，考試還要考過才可以」。

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▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

有媒體提問，敦睦艦隊相關靠港、放人下船等事宜有無和指揮中心通報聯繫，指揮中心副指揮官陳宗彥說明，敦睦艦隊出發滿14天左右時曾和邊境組詢問，告知依照國際船舶規範，中間沒有停靠期滿30天，上面都沒有症狀的情況下才可以免除居家檢疫14天的規定。

陳時中進一步說，不管14天還是30天，都是實質檢疫，並非時間到就下課，考試考過才可以下課。居家檢疫、集中檢疫都一樣，不是時間到了就放人，還是要經過整體判定、症狀各種情況，換句話說這是實質檢疫才會放人。

甚至這次軍方船舶人員的14天檢疫，全部再採檢過才會放，就和武漢包機、鑽石公主號，至少要2採陰才會放，武漢包機還是入境採、有症狀採，每個狀況風險情況不同來擇定檢疫方式。